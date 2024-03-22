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雙胞胎兄弟愛上同一療育系植物 黃稚皓、黃鈵荏共啟斜槓人生

文／簡慧珍
黃稚皓（左）、黃鈵荏各用不同方式把鹿角蕨上板。(記者簡慧珍／攝影)
黃稚皓（左）、黃鈵荏各用不同方式把鹿角蕨上板。(記者簡慧珍／攝影)

鹿角蕨是近年熱門療癒系植物，彰化縣北斗鎮黃稚皓、黃鈵荏雙胞胎兄弟先後栽種鹿角蕨，費時約8年從玩家到專業栽培，兩人合租田尾鄉公路花園園藝農場，白天各自上班，利用閒暇時間到農場教種鹿角蕨，共同開啟斜槓人生。

31歲的黃稚皓、黃鈵荏相差47分鐘向人間報到，黃稚皓8年前種龍舌蘭等植物，也種少部分鹿角蕨，黃鈵荏見鹿角蕨形態可愛，上網搜尋品種和種植，黃稚皓見弟弟喜歡鹿角蕨就也上網查詢相關資訊，從外國購入更多品種，兄弟交流知識，越種越有興趣，約6年前全心投入栽種技術和培育，半年前開店。

黃稚皓指出，最常見的種植問題是澆水不當，澆太多，根系腐爛，澆太少，全株逐漸乾枯，理想澆水方式是視天氣冷熱乾濕，3至5天澆一次，澆到水苔濕度像剛好擰乾的毛巾；鹿角蕨喜歡溫暖偏濕的氣候，通常攝氏22度至28度適合移植，若換地方生長可選在中秋到初冬，存活率較高。

黃家雙胞胎兄弟小時候長相相似，國小、國中都不同班上課以免被認錯，又因學科性向不同，哥哥黃稚皓高職畢業後就讀食品保健系，弟弟黃鈵荏高中畢業後就讀商品設計系，目前分別在專業領域的公司上班。

他們工作之餘潛心種植鹿角蕨，起初遭家人反對，後來見兩人種出心得就支持他們實踐理想。黃鈵荏表示，鹿角蕨受喜愛的很大原因在於終年青翠，會長幼苗可分株，帶來「家族興旺」喜悅，且同一品種在不同環境下生長，會出現形態差異，就像最常見品種二叉、普鹿，因被生長環境和照顧方式不同而各有形態而受到民眾喜愛。

黃稚皓（左）、黃鈵荏示範鹿角蕨上板技巧。(記者簡慧珍／攝影)
黃稚皓（左）、黃鈵荏示範鹿角蕨上板技巧。(記者簡慧珍／攝影)

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