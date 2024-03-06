重心擺回自己 精神科醫師朱仲翔：退休不心慌

精神科醫師朱仲翔以出國旅行比喻退休，「退休後卡住的是心態不是方法，只要願意嘗試，就算有進展」。(本報資料照片)

精神科醫師朱仲翔指出，YouTuber 章新的退休 規畫符合日前他在「2023退休力論壇─以防萬一，活到100歲」論壇提出的安全感、新鮮感、重要性、連結感、成長與貢獻等六大心理需求，「章新把原有能力延伸到退休的新生活，成功開創人生第二曲線」。

朱仲翔以出國旅行來比喻退休，退休前就像是跟團，跟著或帶著團隊一起走，過程和目的地都很明確；退休後變成一個人的自助旅行，必須自己規畫目標、行程與玩法，有些人會忽然不知道自己要什麼。

一名跨國企業的高階主管，以往全部心力都放在工作，事業上很有成就，退休後常跟朋友出國打高爾夫球，卻漸漸感到生活單調，對任何事情都提不起勁。另外有一名在公部門上班的女性，50多歲被迫提前退休，雖經濟無虞，但遊山玩水兩個月後開始感到心慌。

朱仲翔指出，職場很容易找到目標，退休前以工作為重心安排生活即可，但退休規畫要把重心擺回自己身上，不妨自問：「我的人生下半場想要什麼？」上述的高階主管個案，因為太忙忽略健康、家庭關係疏離，可以定為新的生活重點，而被迫退休的50歲女性，可以學習新的才藝，為自己帶來新的感覺。

「退休後卡住的是心態不是方法，只要願意嘗試，就算是有進展。」朱仲翔舉例，大家都知道可以去社大上課，有些人卻覺得這不是100分的作法而作罷，但他提醒，如果目前的滿足感是零分，只要評估有十分就應該去嘗試，就像章新開頻道的初衷是找事做，假設事前評估不值得而不做，就不會獲得如今的回響。