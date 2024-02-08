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設計師施堉霖將登紐約時裝周線上秀 讓台灣發光

中央社／新北7日電
受邀參加2024 IMG紐約時裝周數位線上秀的服裝設計師施堉霖（左4）表示，盼促進國內更多設計師人才新秀，加入文創產業生力軍。（中央社／施堉霖提供）
受邀參加2024 IMG紐約時裝周數位線上秀的服裝設計師施堉霖（左4）表示，盼促進國內更多設計師人才新秀，加入文創產業生力軍。（中央社／施堉霖提供）

服裝設計師施堉霖8日表示，受邀將參加2024 IMG紐約時裝周數位線上秀，他以「10年回顧與創新三部曲」為主題把代表台灣意境元素結合環保創作，期待國際看見台灣文化與故事。

居住新北市板橋區的施堉霖說，IMG紐約時裝周秀分實體動態秀與數位線上秀，在國際時尚界是具指標性官方服裝秀；這次應邀參加數位線上秀，希望讓台灣的品牌持續被世界看見，也奠定更多元發展的商機。

他指出，他會在服裝作品中，融入具有台灣特色的客家花布或結合環保布料發表「綠色時尚」，以3D立體製作手法營造冰川的層次感覺，並融入呼籲保育動物環境的重要意涵。

施堉霖表示，在服裝創作中也會結合時事，例如加拿大、美國加州澳洲的森林大火新聞，火災燒燬珍貴的自然資源，他會以焦黑的土地與花朵凸顯浴火重生生機，或將服裝選擇為大地色，以白鴿象徵和平，祈求陽光與希望。

他說，9日至14日將於紐約時裝周官網播出的線上秀，回顧他10年來的作品與心路歷程、生活經驗，並在大自然中擷取靈感，創作出2024年新創作，打造實用又具概念性、個性化高端服裝，他也盼促進國內更多設計師人才新秀加入文創產業生力軍。

受邀參加2024 IMG紐約時裝周數位線上秀的服裝設計師施堉霖（右）7日表示，他...
受邀參加2024 IMG紐約時裝周數位線上秀的服裝設計師施堉霖（右）7日表示，他在服裝作品融入具有台灣特色的客家花布等，期待國際看見台灣的文化與故事。（中央社／施堉霖提供）

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