教授換跑道 康仕仲創立智齡科技 搶當長照界護國神山

智齡科技已服務超過700家機構客戶，併入雲果資訊200家客戶後，總服務客戶數達到1000家以上，坐穩智慧照護科技市場龍頭地位。(圖：智齡科技／提供)

今年7月初，台灣最大的智慧照護科技公司智齡科技宣布併購雲果資訊，未來將結合兩公司的經驗和優勢，攜手提供長照 機構更全面、更完整的服務，建構整合連續性照護的大長照事業。

智齡科技創辦人暨執行長康仕仲表示，這是智齡科技2018年創立以來第三度併購同業公司。在併購雲果資訊之前，智齡科技已服務超過700家機構客戶，併入雲果資訊200家客戶後，總服務客戶數達到1000家以上，坐穩智慧照護科技市場龍頭地位。

客戶上千家 年營業額增三倍

隨著壽命延長，老年人口快速成長，國發會估計，台灣將在2025年進入「超高齡社會」；另一方面，又因為少子化問題嚴重，台灣長照人力長期面臨缺工問題，如何透過科技力量改善長照繁雜的護理照護工作，也成為多家科技公司關注的領域。

台北市社區銀髮族服務協會榮譽理事長吳第明表示，過去多年台灣長照科技公司非常多，但是受到照護紀錄龐雜繁瑣的影響，許多科技業無法充分滿足所有長照機構需求，甚至有照護業者自行開發軟體，才能解決自身問題。在此環境下，台灣要出現能掌握多數市場的科技公司並不容易。

六年前仍是台灣大學土木工程系教授的康仕仲創立智齡科技，以每年營業額成長3倍的速度，合作的住宿型長照機構、日照中心及居家服務單位，至今已拿下全台長照市場占有率30%。

除了台灣市場，智齡科技更在2022年底正式進入北美市場，該公司和北美市占率第一、服務超過2萬間機構的PointClickCare （PCC）系統公司建立合作關係，3個月內獲得北美25間長照機構客戶簽約；在日本，智齡則與有規模的上市公司洽談經銷代理合作，結合日本當地企業銷售管道，快速進入市場。

康仕仲表示，台灣長照機構工作人員，經常得花許多時間，以手寫方式填寫護理紀錄等各項表單，忽略照護的精髓是關注被照護的老人，而不是在應付評鑑，「這是本末倒置」 的行為；台灣長照機構受限大環境影響，通常不願投注太高成本去添置照護系統，因此如何開發出簡易方便、又便宜的智慧照護軟體，成為公司首要任務。

智齡科技自2018商轉成立後，先針對住宿式機構設計「住宿型照護管理解決方案」，相關產品2019年上市；接著又在兩年後相繼推出為日照中心之「日照管理解決方案」，及居服單位的「居服管理解決方案」等三項解決方案。針對三大軟體平台，智齡科技是透過雲端 提供服務，客戶僅需用手機就可完成所有紀錄，而這些產品服務，都是透過公司開發的訂購式服務SaaS軟體平台，以每床使用方式計費。

推出評鑑雲 紙本資料數位化

此外，長照機構每三年評鑑一次，智齡科技也在今年7月推出「評鑑雲」關鍵性服務，可將評鑑紙本文件資料數位化，儲存於雲端，共同編輯提高作業效能，也降低維護成本，方便精準即時的科學化管理，提升20%的工作效率。除了開發軟體系統，智齡科技也開發硬體設備，主力產品之一的「AI 智慧量測推車」已通過台灣、美國、加拿大等多國專利，總計至去年底，智齡已取得27項設計及發明專利與商標。

智齡科技曾經完成兩次募資，A輪募資是在公司2018年成立後不久，募資金額1.95億元(台幣，下同，約618萬美元)，大股東包括達盈管顧領投、嘉新水泥、緯創資通及國發基金；今年6月，公司再度完成pre-B輪募資1.5億元，除了原股東之外，又新增聯合報及彰能資本兩家法人。

智齡科技表示，高齡照護產業被視為第二個「護國神山」，近年有不少公司投入健康及醫療新創，而智齡科技目前抓緊照護最核心的需求，專注在照護紀錄、異常狀況警示、協助跨專業溝通、家屬聯繫等科技，讓產品及服務在國際市場能夠快速落地，目標2024年海外營收超過1億元，公司也預期明年下半年可開始賺錢，公司目標2025年進入資本市場。

智齡科技創辦人暨執行長康仕仲在創業之前，原本是台灣大學土木工程系教授，他的學歷背景從成功大學土木系、台大土木工程研究所，再到美國史丹佛大學博士班，全都是與土木工程相關。他解釋，從台大唸碩士時他專攻電腦輔助工程，到美國唸博士，鑽研的也是人工智慧與機器人相關領域，雖然身在土木工程學界，其實是一個十足的科技人。

2005年末，康仕仲留學美國返台後，隔年進入台大當助理教授，之後參與台大的跨領域研發單位「智活中心」。台大擁有許多產學合作專案機會，多數教授都想選IBM、宏碁等大公司為合作對象，還算資淺的康仕仲卻被分配到當時相對冷門的長照領域，並與雙連安養中心進行合作，在智慧照顧議題乏人問津的年代，從此一腳踏入照顧科技領域。

康仕仲表示，他5歲的時候，父親創辦了仁康醫院，他的童年時光都是在開刀房、檢驗室和病歷室中度過，在過去40多年裡，康仕仲近距離的目睹台灣醫療體系的變遷，從早期的急性醫療逐漸變為慢性照護，再到現在最需要的高齡長照，但在照護的場域近距離的觀察，他很驚訝科技工具是那麼的缺乏。

康仕仲看到照護人員非常辛苦，全心全意的照顧老人，可是卻花好多時間在做紀錄、打電話等瑣碎的事情。於是康世仲就在想，他的研究專長包括AI、雲端科技以及機器人技術，應用在長照領域，可以產生非常大的效益。

康仕仲指出，到了2026年，台灣將會有100萬名失能者需要被照顧，他看到這些失能者的家庭，不僅需要許多硬體的照護設施，更需要建立連結照護的數位基礎設施。這個設施將會連結照護者的醫師、護理師、社工、營養師，以及被照顧的失能者和他們的家人。

康仕仲說，他希望智齡科技這家新創公司能夠召集更多年輕優秀的人才，在照護領域各個環節中注入創新的活力、以及正面和快樂的元素。智齡科技目前有一半的員工在做各種科技的研發，希望用科技來減少照護人員寫紀錄、打字、與人聯繫等工作。

另外一半的員工是幫助這些長照工作者，教他們導入這些科技，幫助智齡科技長照客戶可以用比較好的方式去做照護工作。

智齡科技執行長康仕仲表示，智齡的技術發展源自台大科技部計畫，當初是政府及民間創投看好團隊的研發成果，主動邀請他及研發團隊創業。智齡科技成立之初，就由內部自聘工程師自主撰寫程式增強營運效能。相較其他智慧照護公司，智齡的員工有半數以上都是軟體工程師，因此能源源不斷開發新的照護軟體。

此外，智齡科技也借助數位工具輔助醫療和照護服務，公司從過往服務的照護機構累積的大數據資料庫，產出精實照護（LeanCare）模式，讓每一位照顧者透過醫療照護物聯網，即能在機構或居家場景中提供更精準的照護服務。當被照顧者數值有變異時，系統會警示通知人員，提醒要帶被照顧者就醫。

智齡科技表示，台灣長照系統的發展歷程約七至十年，許多都由醫院資訊系統微調而成。照護機構的資訊需求，與醫院雖然有類似之處，但不同的機構組織、場域的限制及照護者與被照護者狀況等諸多細節， 並非將伺服器搬到雲端即可完成轉換。

展望智慧照護未來趨勢，康仕仲表示，不論是運用AI、IoT、Cloud或行動裝置，最終目標都要讓每個人都能平等獲得高品質醫療照護。智齡科技整合護理、社工、資料科學、公衛、工程等跨專業領域的團隊，目標是成為具國際競爭力的團隊，結合本土優異的科技產業，一同輸出台灣的照護科技，打造「全球最大AI・醫療・照護生態圈」。

生策會表示，智齡科技的強項在於首創將使用者經驗，透過4D設計流程應用在長照科技。從2019年開始到到現在，智齡科技陸續開發「住宿型賬戶管理解決方案」、「日照管理解決方案」、「居服管理解決方案」，都是藉由AI技術從長輩的健康紀錄與資料中找出潛在的健康風險。