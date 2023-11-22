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獲東海名譽博士 蔡明忠「最愛大一生活」

文／余采瀅
富邦集團董事長蔡明忠。(圖：東海大學提供)
富邦集團董事長蔡明忠。(圖：東海大學提供)

富邦集團董事長蔡明忠1974年考進東海大學企管系，後因父親要求轉學台大法律系，但對東海有深厚情感，曾多次表示雖僅就讀東海企管一年，但那年學習的知識，對他日後閱讀財報與企業經營有無形幫助。東海大學將於12月18日，授予蔡明忠名譽博士學位，成為東海創校以來第八位獲頒名譽博士的傑出人士。

蔡明忠自1981年加入富邦集團後，除引領集團成長發展，致力永續經營，經營觸角更延伸至不動產、電信媒體、有線電視、電子商務、文創及公益領域，富邦集團為發起台灣高鐵建設，為高鐵五大原始股東之一，對台灣交通建設發展貢獻卓著。

東海校長張國恩表示，在邁入5G世代，身兼台灣大哥大董事長的蔡明忠在超5G方針下賦能集團科技事業發展，致力帶領成為台灣第一家新世代科技電信公司，對其成果感到欽佩不已。蔡明忠多次表示，大一住宿生活，是他人生中最快樂時光，當年在東海學習經濟學與會計知識，讓他獲益良多。

蔡明忠帶領的富邦集團旗下公司亦榮獲多項國際級肯定，富邦金控、台灣大哥大均入選道瓊永續指數世界指數成份股，亦皆榮獲CDP氣候變遷及供應鏈議合A級評比。

東海大學指出，蔡明忠今年9月獲聘擔任「東海大學永續發展委員會」委員，給予母校許多中肯建議與幫助，各界一致推薦授予名譽博士學位，成為東海創校以來第八位獲頒名譽博士的傑出人士。

5G 哥大 氣候變遷

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迷宮巴黎（上）

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