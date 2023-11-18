「台灣四大漫畫才子」漫畫家蕭言中抗癌4年 不敵病魔病逝

蕭言中於2020年獲第11屆金漫獎特別貢獻獎。（圖:文化部提供）

台灣知名漫畫家蕭言中於2019年7月確診罹患大腸癌，當時發現時已第4期，他努力抗癌4年，超出曾被醫師預估活2年，仍於18日傳出病逝消息，享年58歲。文化部長史哲表達哀悼，並將呈請總統明令褒揚。

台北市漫畫工會理事長黃俊維今於臉書 寫道：「今天11/18早上5:14，蕭言中老師離開我們了，老師此生已經圓滿。」

蕭言中長期致力於漫畫創作，與敖幼祥、蔡志忠、朱德庸並稱為「台灣四大漫畫才子」。不僅漫畫領域，蕭言中涉及舞台劇 編劇、演出、節目主持人、歌詞創作。

蕭言中長期致力於漫畫創作，與敖幼祥、蔡志忠、朱德庸並稱為「台灣四大漫畫才子」。（本報資料照片）

蕭言中1965年出生於南投，畢業於復興商工美工科，1985年出道發表漫畫「童話短路」創下50萬本的銷售紀錄，其身兼舞台劇導演、演員、歌唱家、主持人，與敖幼祥、蔡志忠、朱德庸並稱為「台灣四大漫畫才子」，2017年創立「指劍畫派」，結合中國武術動態與禪學，開創個人創作新格局，先後於台北、日本東京及法國巴黎展出。

蕭言中老師漫畫作品「童話短路」、「笨賊一籮筐」等，精準、恰到好處的詼諧與圖文表達，是許多不同世代台灣人的共同回憶。作品「騙我吧！魔鏡」於2003年獲第二屆漫畫金像獎；2020年獲得第11屆金漫獎特別貢獻獎。

蕭言中在2019年7月確診罹患大腸癌第4期，近年努力抗癌。他獲金漫獎特別貢獻獎時曾說「自己從來沒想到會拿到這個獎，但是拿到卻一點也不心虛，我會站在漫畫的最前線，努力到最後一分一秒。」

史哲稍早在個人臉書表示，當他得知消息時相當不捨與難過，今年5月初他才與老師碰面請益台灣漫畫的推動與發展。「感謝老師豐沛創作能量，留下許多精彩作品，並始終堅持對漫畫的赤誠，除對台灣漫畫界影響深遠，更努力將台漫推向國際。我要向老師的家人與朋友們表達我的哀悼與慰問，文化部也將呈請總統明令褒揚。」

黃俊維感念蕭言中的貢獻與正向人生精神，寫道：「感謝言中老師帶給我們美好的一切，永遠記得當時上學一直等待在同學間彼此傳閱的童話短路。感謝老師給了我們這一段美好快樂的時光。感謝老師永遠以大哥之姿照顧我們這些後進，感謝老師帶給我們的永遠是有精神的笑容。」