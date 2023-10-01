台灣接著劑龍頭 南寶樹脂精準研發 打響口碑

南寶總經理許明現。(記者蘇健忠／攝影)

南寶樹脂創立於1963年10月2日，成立迄今將滿一甲子。主要從事接著劑及塗料等生產與銷售，產品遍及建築、工業及家具用塗料等各產業，不僅是台灣接著劑龍頭，更是全球最大運動鞋黏著劑生產商，且為亞洲特用黏著劑、塗料與建築材料的領導廠商。

南寶集團是由黃家第二代黃慶雲、黃慶琅、黃慶芳、黃慶源四兄弟所創立；而黃家第一代是人稱「圖伯」的南寶名譽董事長黃圖先生。圖伯出身台南西港漢醫世家，國小畢業後便踏上創業之路，在染整工廠上站穩腳步，將印花染布事業經營得有聲有色。

化學專業 攢成長四桶金

重視教育的圖伯支持長子黃慶雲赴日深造。黃慶雲中學畢業後即赴日就讀大阪藥學專門學校（大阪大學藥學部前身），研習西洋合成醫學。畢業後投入研究教學工作，接觸到石油 化學高分子（塑膠、橡膠、合成纖維），對此產生濃厚興趣，進而考取大阪大學工學部應用化學科。

1960年黃慶雲出任三菱瓦斯化學株式會社的大阪研究所所長，並獲得「日本 最高化學賞」。學成返台後，在圖伯支持下與兄弟共同創辦南寶樹脂，而黃慶雲將1960年代最先進的合成樹脂技術和專業人才引進台灣，成為南寶的技術核心人物。

黃慶琅在長兄黃慶雲的引薦下，赴京都纖維工業大學學習印染技術；回台後因對市場動態有極高敏銳度，就出任總經理，負責業務推廣。後來觀察到油漆市場前景，積極主導研發815水泥漆，為南寶踏出關鍵的一步。

黃慶芳則是南寶國際化的推手；在長兄引介下，赴日鑽研合成樹脂及接著劑的生產技術。黃慶源則是南寶的發明王，擁有數十項環保節能相關的世界專利，也曾提出多項節能機械及海力幫浦的發明，甚至南寶早期的廣告文宣也多數出自於他的創意。

南寶總經理許明現表示，南寶以化學專業為根基，成立的前十年，皆以台灣內需市場為主，而小朋友手上的「白膠」、製造、裝潢用的「黃膠」，到家喻戶曉的「815水泥漆」以及台灣成為製鞋龍頭的關鍵「鞋膠」，都是當時的明星產品，更是南寶成長動能的「四桶金」。

黃慶雲在創辦之初，就為南寶想的非常長遠，早在1971年成立南寶研究所，研究開發新產品，一開始就奠定注重創新與研發的企業文化，然而初期業務推廣不易，員工必須跑遍大街小巷推銷。

1970年代起，不斷將先進國家的最新技術引進南寶，開始積極與多國技術合作成立合資公司以及與合作夥伴Hoechst AG共同開發水性樹脂、粉體塗料等產品（德國赫斯特、法國Ripolin、日本早川橡膠公司、英國Hadfields、與長春合資設立大連）。

拓展版圖 貼近客戶需求

1980年代起，南寶逐漸將事業版圖拓展至海外，先赴泰國設立第一間海外子公司後，之後則在印尼、中國大陸、越南 等地建立營運工廠以貼近顧客的需求。許明現認為，重視「研發」是南寶一步步成為世界第一大鞋用接著劑供應商的關鍵之一。他指出，當時就發現有機溶劑對環境與生物的傷害，而水性產品不含有機溶劑，幾乎沒有揮發性物質（VOC）或是含量很低，對環境和人體友善，集團很早就認為這是未來的趨勢，並投入研發。

1997年是相當關鍵的一年。許明現指出，過去Nike的供應商約有20多間，當年Nike突然宣布由油性鞋膠改為採用環保水性鞋膠產品，很多同業一時之間拿不出符合規格的鞋膠產品，這也導致往後幾年很多廠商被淘汰，直到現在，Nike的供應商大概一隻手就能數得出來。

Nike改用環保水性鞋膠，不僅讓率先投入發展水性樹脂的南寶成為運動品牌的最佳開發夥伴，並奠定全球鞋用膠指標廠商的地位。

2000年代之後，南寶除持續於海外建廠或併購，並以合成樹脂為發展核心投入不同產業的多樣化發展，例如建材、電子材料、生技事業、光學膠等。

許明現表示，南寶成立之初就打算要做長做大，在策略面總是以長期的角度來規畫，重視創新與建立核心技術。實際上，南寶已經在行業裡耕耘一甲子，經過數位專業經理人的帶領，家族也來到第三代。在這樣的企業文化下，「永續經營」對南寶來說從來都不是口號，是南寶的每一位成員每天兢兢業業在做的事情。