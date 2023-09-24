柯富仁打造高效率數位鏈 友達光電製造流程智慧化升級

友達光電執行長暨總經理柯富仁。(記者李珣瑛／攝影)

少子化浪潮衝擊製造業營運，台灣面板大廠友達光電，透過製造全流程全面智慧化升級，和近年來培育逾1300名AI 人才，成功打造出高效的數位供應鏈 。在2023年美國製造領導獎（MLA）中，以「數位供應鏈」及「企業文化轉型」兩領域脫穎而出。友達執行長暨總經理柯富仁表示，友達舉辦六年的「智慧製造展」所展現的成果，已成為供應鏈客戶爭相觀摩的重要標的。

獲美國製造領導獎肯定

此外，友達更獲得美國製造協會頒發年度大獎「Manufacturing in 2030 Award」，肯定友達引領製造業邁向智慧與永續發展的大未來。

柯富仁表示，友達自2015年起推動智慧製造，不僅僅是軟硬體設備的導入，也於友達大學設置AI人工智慧課程，帶領專業人才持續學習與轉換思維，迄今已培育超過1300位內部專家。透過自動化設備的導入、IoT工業物聯網的串接，讓生產流程智慧化升級，不僅實現遠端監控管理，同時結合AI的深度學習，運用大數據達到自行預測與決策判斷，成功推進完全自動化生產流程，達成高效的生產、穩定的品質，成為全球品牌客戶可靠的供應鏈夥伴。

回顧過去三年，面對疫情、戰爭、通脹、升息等總體環境的挑戰，柯富仁指出，全球受到前所未有的衝擊，也為產業供應鏈帶來更加嚴峻的考驗。友達作為全球領先的電子顯示解決方案供應商，長期投入工廠數位化轉型升級，透過智慧研發、供料優化、數位製造、倉儲物流四大環節，全面優化產品生產流程，大幅提升生產效率和資訊流動性，2021年友達龍潭廠良率創新高，更達成交貨無延遲的紀錄。

在智慧研發環節，友達開發色彩飽和度模擬系統，引入大數據分析演算法，進行材料選用的相關模擬，提前預測客戶喜好的顏色和材料穿透率，使設計階段效率提升83%。在面板前段製程中，建立元件標準化資料庫並結合布局設計演算法，成功縮短50%的光罩設計時程。

供料優化方面，通過業務訂單、採購管理和供應商的全流程串接，友達實現完整產品生命周期管理。透過物料成本透明化，在產品設計階段即先行考量整體成本，並利用智慧估價系統，協助客戶縮短85%的估價時程，同時搭配資源最佳化配置模型，全力達成訂單履行，扮演客戶穩定堅實的供應後盾。

在數位製造階段，友達從生產排程、設備維護、製程品質到瑕疵檢測 ，全面進行智慧化升級。為突破產能限制和排程複雜性問題，利用數據串流驅動的智慧排程系統，提高生產排程的主動性和適應性。同時，友達運用智慧互聯裝置（SPIIDER）、AI健檢PHM平台及MR混合實境技術，進行遠程修機，提高10%設備稼動率、減少20%非預期停機，並導入仿生協作機器人協助設備保養，實現標準化作業並大幅降低人因危害風險。

在嚴謹的製程品質控管上，友達利用自動化機器學習（AutoML），早期發現影響良率的關鍵因子，並導入智能檢測修，進行全自動化瑕疵辨識、定位及修復，解決人眼檢測標準不一問題，同時減少66%人力工時。

成功建立內部轉型意識

倉儲物流管理部分，友達導入數位孿生系統和智動化兩大關鍵技術。運用數位孿生系統將虛擬帳料與實體產品整合，即使不在倉儲現場，也能遠端即時掌握訂單資訊和產品位置，實現了虛實整合，突破了老舊系統整合的困境。而智動化技術則可直接規畫最佳化路徑，結合無人搬運車的即時派遣，提高30%的倉儲物流效率，達成低庫存、高效率的倉儲物流管理。

柯富仁強調，友達轉型的起點，在於建立內部數位轉型、智慧製造的意識。2018年，友達大學展開智慧製造人才培育計畫，引進AIA台灣人工智慧學校課程及外訓，提升員工的數據分析及AI技術能力，受訓學員能夠進一步運用所學，在所屬單位實際執行AI解決方案，並在課堂中實際導入場域專案，結合學術教授專業知識，攜手探討核心問題，共同發掘解決方案，迄今已培育超過1300位內部AI智慧製造專家，累計落地342項AI專案，充分展現友達大學作為實現雙軸轉型策略的動力引擎。