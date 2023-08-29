饗賓餐旅集團總經理陳毅航 打造Buffet新美學

饗賓餐旅集團總經理陳毅航。（記者黃淑惠／攝影）

自助餐（Buffet）被公認是最難經營的餐飲，但饗賓餐旅集團總經理陳毅航打造的Buffet新美學，已成為台灣自助餐龍頭，今年更推出融入「山、海、原、城」沉浸式餐飲體驗，推出全台最頂級Buffet「饗A Joy」，開放訂位首日官網塞爆，一個月內的訂位全滿，陳毅航並訂出2025年要做到餐飲業員工起薪最高的願景。

饗賓餐旅集團旗下原有五個知名Buffet品牌，疫情前是天天滿座，一年吸引450萬人次入店，而疫後各店生意更是非常好，很多消費者常常訂不到位子，因此陳毅航就大膽在全台最高的台北101大樓的86樓催生第六個高質感品牌「饗A Joy」，在今年7月23日正式推出，由於用餐的迴響非常好，不少消費者認為，走入「饗A Joy」就如同開啟體驗台灣及各地珍饈美饌的頂極旅程。

開啟頂極美饌旅程

饗賓餐旅集團由桃園知名老牌福利 川菜體系轉型創設，目前旗下共有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠、小福利麻辣鍋、朵頤及最新品牌「饗A Joy」十個品牌，全台共70家分店，饗賓2023年各品牌展店計畫持續進行中。

1971年陳朝全創立福利川菜，2001年董事長陳啓昌同時創立「中壢福利川菜」與「福利日式百匯」，2002年於桃園新光三越（前衣蝶百貨）「饗日式百匯」開幕，2006年內湖店開幕，正式進軍大台北地區，並更名為「饗食天堂」。

饗賓餐旅集團打造的Buffet新美學，成為台灣自助餐龍頭，今年更推出全台最貴Buffet「饗A Joy」。饗賓餐旅集團的目標是成為餐飲業的LVMH（路易威登）。另外，還要翻轉餐飲業人才結構，讓餐飲業成為高價值、高待遇的產業，讓台灣餐飲業成為更有價值的行業。

饗賓餐旅已訂出2025年營收要達到百億元（台幣，下同，約3.1億美元）的目標，因此積極投資 硬體建設，包括中央廚房、物流、倉儲、食安檢驗室的建置以及擴建等；至於上市計畫，陳毅航希望年營收規模能挑戰百億元後再進行IPO，目標2026年申請上市，2024年朝集團營收達百億前進。

陳毅航指出，2021年底取得台北101大樓的86樓高空餐廳承租經營權，最終至少討論三、四十個版本才定案，最後決定推出全台Buffet界最高價品牌「饗A Joy」，含服務費寫下午餐3608元、晚餐4268元Buffet新天價，而且開幕第一個月訂位就全滿。

落實食安溯源管理

「饗A Joy」是饗賓餐旅集團繼全台人氣最高位於台北微風信義46樓第一高空景餐廳「饗饗」後，以獨一無二的餐飲體驗，主打饗賓集團帶給台灣消費者新體驗，也是對全世界的觀光 客發出一封盛宴邀請函。

陳毅航還有一個心願，希望透過饗賓的努力，讓台灣的餐飲服務業向上提升，所有的品牌定位不同，提供不同的差異化服務，台北101是世界級舞台，對所有餐飲業者而言都是獨一無二，他的最終目標是，希望讓所有喜歡餐飲業的夥伴能脫離低薪困境。

隨著饗賓餐旅每年不斷展店同時衝高營收，也要同步拉高所有員工的薪資，預估到2025年時員工將達4600人，期望員工起薪4.2萬元起，年薪至少60萬元，目標店長級高階幹部年薪可達到200萬元，讓所有跟饗賓一起成長的員工，生活也能愈來愈好。

饗賓餐旅考量到長期發展布局，選擇在台灣糧倉嘉南平原的核心區位「嘉義馬稠後產業園區」取得1.5萬坪的產業用地，初期投資8億元，興建總樓地板面積3000坪的「嘉義食材中心」，饗賓嘉義食材中心將有效縮短食材從產地到餐桌距離，並與當地農民深化契作，落實食安溯源管理，並預計透過三階段開發建設打造成台灣的食材中心，成為引領饗賓集團邁向未來的重要動能。