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SARS、八八風災、新冠安撫人心 陳重吟獲醫事典範獎

文／林琮恩
部立旗山醫院社會工作室主任陳重吟獲衛福部頒發「資深典範獎」。（記者林琮恩／攝影）
部立旗山醫院社會工作室主任陳重吟獲衛福部頒發「資深典範獎」。（記者林琮恩／攝影）

衛福部日前舉辦「第九屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，部立旗山醫院社會工作室主任陳重吟獲得「資深典範獎」。她是高雄旗山本地人，在東吳大學完成學業後毅然回鄉服務，八八風災期間，自家也是受災戶，但仍前往醫院協助災民心靈重建，當時直升機不斷後送災民的情景歷歷在目，「至今耳中還常回盪救災直升機的轟隆聲。」

陳重吟說，漫長從業期間歷經SARS、八八風災到近期新冠肺炎，自己無役不與。十年前八八風災印象尤深，當時自家也是受災戶，河水導致橋墩坍塌，她繞道走臨時便橋，一路上因落石、泥濘不斷跌倒，家中到醫院五分鐘路程竟走了50分鐘。

因交通中斷，救災人員利用直升機，不斷把山上災民送到醫院，過世的病人就安置在作為臨時停屍間的醫院停車場，陳重吟回憶，「我不斷在院內穿梭，耳朵裡都是直升機的聲音，至今揮之不去。」

陳重吟說，社工師在八八風災中扮要角，和精神科共同協助災民心理重建，許多災民親人死亡，社工師逐一確認其心理狀態，並協助災民連結社會資源、度過難關，助災民尋找失散親人。

「我們沒有時間想自己難過還是悲傷！」陳重吟說，身為社工要有悲傷復原能力，即使自己悲傷難過，也要秉持專業幫助受害者。

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