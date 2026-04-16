我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受賄數額巨大 武漢封城時任市長周先旺被提起公訴

歷經婚變、庇護所生活 法拉盛華裔單親媽創辦托育中心

人人都害怕？黃仁勳：AI不是核彈 不會摧毀所有工作

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳。（記者李孟珊／攝影）
輝達執行長黃仁勳。（記者李孟珊／攝影）

人工智慧（AI）愈來愈強大，引發恐懼，但有「AI教父」之稱的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳認為，AI不是核彈，不會摧毀所有工作。

黃仁勳接受播客帕特爾（Dwarkesh Patel）訪問時暗示，目前尚未到達「超級智慧」（superintelligence）的臨界點。他說：「要是把美國嚇到以為，AI有如核彈，人人都痛恨AI、人人都害怕AI，我不認為這樣有助美國，這是在幫倒忙」。帕特爾試圖把AI比喻為濃縮鈾，黃仁勳做出以上回應。

黃仁勳說，要是把大家嚇到以為AI會摧毀所有軟體工程職位，眾人都不願去做，這樣會沒有軟體工程師，不利美國。憂慮AI帶來的顛覆潮，重創美國軟體股的股價，黃仁勳先前訪談也不認同這種看法。

帕特爾還問到，Anthropic的AI工具Mythos等的能力，Mythos由於能進行網攻，迄今尚未發布。黃仁勳說：「Mythos由一家非凡的公司，以相當平凡的算力和規模所訓練出來」，這種算力和規模在中國相當充沛。

他哀嘆，美國的晶片出口令限制對中國銷售。儘管中國晶片有限，但比美國更容易取得能源，可以把舊款晶片連接在一起，獲得與先進晶片相同的結果。

輝達 黃仁勳

上一則

搭高鐵在美旅遊 這兩州最快2029有機會

下一則

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

延伸閱讀

Nvidia股價十連漲 投資人為何歸隊AI交易？

Nvidia股價十連漲 投資人為何歸隊AI交易？
富比世「美國最偉大創新者250人」 黃仁勳躋身前10

富比世「美國最偉大創新者250人」 黃仁勳躋身前10
比石油還缺 算力趕不上AI淘金潮 企業人工智慧發展受限

比石油還缺 算力趕不上AI淘金潮 企業人工智慧發展受限
Anthropic傳出考慮自研AI晶片

Anthropic傳出考慮自研AI晶片

熱門新聞

即便樹木就長在家門外，所有權也不一定屬於屋主，在美國未經許可修剪樹木會被罰款，因此做任何動作前最好先了解當地規定或提交申請。修剪樹木示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Zack Masters）

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

2026-04-13 22:30
4生肖下半生運勢看漲。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alena Darmel）

年輕時打好基礎 4生肖下半生運勢看漲「愈老愈幸福」

2026-04-09 22:25
今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

2026-04-12 00:25
3星座抗壓性很強大。示意圖。（圖／123RF）

吃苦當吃補 3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

2026-04-12 22:25
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

2026-04-13 00:25
十部劇被觀眾評為「一看就停不下來」。左為「逐玉」、右為「驕陽似我」。（取材自豆瓣）

10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜

2026-04-09 21:25

超人氣

更多 >
4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍

因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍