微軟新一代Xbox搭載AMD客製晶片 主打跨PC遊玩

編譯葉亭均／綜合外電
微軟表示，計劃2027年向遊戲開發商提供新一代Xbox遊戲主機的原型機。(路透)
微軟表示，計劃2027年向遊戲開發商提供新一代Xbox遊戲主機的原型機，而且預告新主機主打跨PC平台遊玩，而且在體驗上大大有別於前幾代的主機。

微軟Xbox部門副總裁羅納德（Jason Ronald）11日在舊金山舉行的遊戲開發者大會上宣布上述消息。在演說中，羅納德表示新一代Xbox將包括Helix主機，以及掌上型平台，就像去年的電競掌機ROG Ally X，還有相關配件。

不過，微軟尚未公布這款新主機何時會開賣給消費者。

面對數百名遊戲製作人員，羅納德強調新一代主機的核心基礎圍繞在「Play Anywhere」計畫，該計畫可讓玩家在Xbox和PC上玩相同的電玩遊戲。他說：「全球最大的遊戲都能在許多不同螢幕上遊玩。」

與過去的主機不同，新一代Xbox在功能運作上將更像一台PC，這代表設計上的重大轉變。傳統上，Xbox以及競爭同業Sony、任天堂的主機通常只能執行專為自家電玩主機打造的遊戲。

羅納德在部落格貼文表示，新一代Xbox主機將搭載來自超微（AMD）的客製化晶片。

他說：「它在光線追蹤的表現與性能上大幅躍進，將人工智慧直接整合到圖形與運算陣列中，並在效率、規模與視覺表現上帶來顯著提升。讓玩家體驗到更加真實、沉浸式動態的世界。」

微軟遊戲部門近期才宣布重大人事調整，長期領導遊戲事業的Xbox部門主管史賓塞（Phil Spencer）決定退休，接任者為負責AI平台產品的微軟副總裁莎瑪（Asha Sharma）。莎瑪在給員工的訊息中表示，公司將重新承諾對Xbox的投入，從主機遊戲開始。

過去十年來，PlayStation與任天堂Switch主機的表現都超過Xbox，迫使微軟的遊戲部門重新思考策略。過去兩年來，Xbox 已開始將自家遊戲同時推出到這兩個競爭平台，這種策略在幾年前幾乎是不可想像的。

在本次開發者大會上，Xbox 也希望吸引遊戲製作人為新主機開發遊戲；競爭同業則採取相反策略。任天堂仍然讓所有遊戲只在Switch主機上推出；而今年稍早，Sony也決定減少將大型單人遊戲推出到PC平台，轉而維持PlayStation獨有策略。

微軟

