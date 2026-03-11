我的頻道

芝加哥郵差每天為悲傷老婦獻唱 影片爆紅後結局暖心

川普：為降油價 美國將釋出少量戰略油儲

當AI進入捷克校園 掌握界線成重要課題

中央社布拉格11日專電
捷克布拉格的斯特羅斯邁耶廣場國民小學舉辦「讓學生製作校園報紙」的特別活動，學生們分工合作，有的化身為小小記者到處採訪、拍照，有的用AI工具設計版面，藉由數位科技協助成果產出。(中央社)
捷克布拉格的斯特羅斯邁耶廣場國民小學舉辦「讓學生製作校園報紙」的特別活動，學生們分工合作，有的化身為小小記者到處採訪、拍照，有的用AI工具設計版面，藉由數位科技協助成果產出。(中央社)

2025年聖誕節前兩週，捷克布拉格的斯特羅斯邁耶廣場國民小學校園格外熱鬧。學校舉辦「讓學生製作校園報紙」的特別活動；據統計約1/3的捷克老師已在教學中使用人工智慧工具，但一位老師接受中央社專訪表示，學生們必須清楚使用界線，AI可以幫助腦力激盪，但不能取代思考與創作能力。

斯特羅斯邁耶廣場國民小學（ZŠ Strossmayerovo nám.）讓學生們分工合作，有的化身為小小記者到處採訪、拍照，有的用AI工具設計版面，藉由數位科技協助成果產出，結合交流、創意以及學習使用AI工具能力，是捷克AI教育國力的一個小小縮影。

隨著人工智慧（AI）技術快速發展，AI在教育領域的應用逐漸成為全球關注焦點。在捷克，部分老師已開始嘗試將AI納入教學實踐，協助備課、優化教學內容，並引導學生進行更自主的學習。

根據奧洛摩茲巴拉茨基大學（Palacký University Olomouc）與微軟捷克教育事業部門共同進行的一項研究，針對2175名教育工作者進行調查，結果顯示，約1/3（33%）的捷克老師已在教學中使用人工智慧工具。

研究也指出，老師使用AI的方式多元：有24.69%的老師利用AI生成教學文本，19.91%用於外語翻譯、16.55%編寫測驗題目、16.09%與13.43%分別用於生成圖片與驗證資訊，另有12.28%的老師將AI應用於課程規劃。

AI不會取代老師 關鍵在於老師是否持續學習與調整

對於將AI融入教育充滿熱忱的丹尼爾（Daniel），目前任教於斯特羅斯邁耶廣場國民小學，專門教育6至15歲的學生。他向中央社記者分享對AI的看法，以及AI如何影響教學現場與學生學習方式。

丹尼爾認為，AI對教育而言不是威脅，而是一種幫助。「如果老師害怕數位科技，因為擔心被取代而什麼都不做，其實他已經被取代了」。

對AI教育充滿熱忱的捷克老師Daniel，目前任教於布拉格斯特羅斯邁耶廣場國民小...
對AI教育充滿熱忱的捷克老師Daniel，目前任教於布拉格斯特羅斯邁耶廣場國民小學。Daniel分享，AI對教育而言不是威脅，而是能讓老師節省時間、減輕壓力，並學習新事物的工具。(中央社)

研究指出，有35.4%的捷克老師害怕應用人工智慧。丹尼爾說：「AI不會取代願意用新方式教學、願意學習新知識的老師。它是一個能幫助老師節省時間、減輕壓力，並學習新事物的工具。」

回顧AI對教育的影響，丹尼爾表示，這與過去網際網路和數位科技進入校園時相當類似。「那時老師不再是唯一掌握知識的人，學生可以快速查找資訊；現在，AI也能快速生成答案與學習材料，這迫使我們重新思考教學內容與方式。」

他認為，在COVID-19疫情期間，老師已經歷過一次快速數位轉型，而AI的出現，則是另一個必須調整教學策略的重要時刻。

AI助老師改善教學設計 輔助學生理解與學習

整體而言，AI在捷克教育現場的教學應用尚未全面普及，但丹尼爾的教學實踐走在前端。談到AI如何實際應用在教學，他認為，老師可以藉由AI改善教案設計、提升教學創意，並有效節省時間，但是也必須學會如何正確且謹慎地使用。

丹尼爾說：「我不會讓AI完全生成整個課程內容。例如請AI寫一個完整的6年級細菌課程，那樣的內容並不代表我的教學理念。」

丹尼爾更傾向設計具創意的提示，例如請AI撰寫「從中世紀農民視角出發的歷史教學文章」，這樣生成的內容很有趣，也不需要自己去網路或書本上找。

丹尼爾強調，AI不只是老師的工具，也能成為學生自主學習的輔助。「AI可以作為個人化學習工具，協助學生深入理解新主題，甚至成為『私人導師』。」

他舉例，讓AI以不同年齡層的方式解釋同一個複雜概念，學生透過比較不同版本的說明，更有效掌握知識。「比如提示用第五、九年級、高中生的角度解釋克氏循環（Krebs cycle，透過有氧呼吸釋放能量的過程），讀完這些解釋後，你理解會更清楚。」

在工具選擇上，丹尼爾說，師生最常使用ChatGPT，但他偏好NotebookLM。此外，Perplexity與CanvaAI也常被用於研究整理與校報設計等創作活動。

捷克布拉格的斯特羅斯邁耶廣場國民小學（ZŠ Strossmayerovo nám...
捷克布拉格的斯特羅斯邁耶廣場國民小學（ZŠ Strossmayerovo nám.）鼓勵學生創作，例如在2025年耶誕節前舉辦「讓學生製作校園報紙」的特別活動。(中央社)

作業與學習界線 引導學生正確使用AI工具

談及AI對作業的影響，丹尼爾指出，老師在出作業時必須考量學生可能會使用AI，因此更需要清楚說明使用界線。

丹尼爾說：「例如，我們今天做校園報紙，我會教孩子用AI腦力激盪很方便，但不應該用它來形成最終文字，因為我們希望作為作者是人，而不是AI。」

中央社記者在斯特羅斯邁耶廣場國民小學校園內，採訪3位15歲的學生，了解他們在學習時使用AI的情形。

安娜（Anna）分享，當她在學習新概念、完全不懂的情況下，會使用AI作為輔助工具。「我把AI當作幫助我理解內容的工具。」她也請AI協助解數學方程式，進一步詢問解題步驟。

娜塔莉（Natalie）表示，老師會教導如何正確使用AI，而她自己會用ChatGPT來檢查數學答案，「有時候我只是想確認答案是否正確，我不覺得這是偷懶。」

另一名名字也是娜塔莉（Natalie）的學生則分享，自己在學校幾乎不使用AI，但在家中她會用Google搜尋的AI摘要，來檢查數學與物理題目。「前提是我不作弊，爸媽是可以接受的。」

人工智慧

芝加哥郵差每天為悲傷老婦獻唱 影片爆紅後結局超暖心

新劇收視排行「太平年」奪冠 「逐玉」墊底挨酸男帥女美不寫實

