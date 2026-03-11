我的頻道

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

「龍蝦」白養了？小紅書公告封禁AI托管、虛假互動帳號

記者張鈺琪／即時報導
3月10日，小紅書官方帳號「薯管家」發布「關於打擊AI托管運營帳號的治理公告」，指出平台嚴格禁止任何利用技術手段模擬真人、發布非真實內容或進行虛假互動的行為。（取材自小紅書）

3月10日，小紅書官方帳號「薯管家」發布「關於打擊AI托管運營帳號的治理公告」，指出平台嚴格禁止任何利用技術手段模擬真人、發布非真實內容或進行虛假互動的行為。公告表示，若帳號透過AI托管工具完成註冊、發布及互動，或主頁所有公開筆記均為AI托管代發，平台將直接予以封禁。

隨著中國掀起暱稱「龍蝦」的OpenClaw（一款AI助理程式，可訓練其自動處理各項文書工作）熱潮，字節跳動、騰訊與阿里巴巴等科技企業也紛紛跟進相關技術。有網路教學甚至宣稱，經營小紅書是「龍蝦」最擅長的任務之一。

據陸媒報導，只需透過類似聊天的自然語言指令、並完成簡單設定，「龍蝦」即可自動完成經營小紅書帳號內容的整個流程，包括生成標題、撰寫文字、選擇配圖、發布貼文，甚至自動留言互動；也有說法指出，一般人只要利用OpenClaw托管自媒體帳號，就能快速「起號」並增加粉絲，透過AI批量生產內容，獲取流量變現。

小紅書同時呼籲用戶，在創作過程中合理使用AI工具，仍應由真人分享真實經歷與感受，共同維護社群內容的真實性。

公告發布後，不少網友在留言區表示，「終於出手了」、「最近老是有機器人來評論」，也有人直指，「現在很火的龍蝦就是在幹這件事」。

