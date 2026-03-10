蘋果印度製造大躍進 全球已有1/4 iPhone 在當地組裝

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
印度不僅是蘋果的生產重鎮，更是一個快速成長的消費市場。(路透)
蘋果公司（Apple）去年在印度的 iPhone 產量成長約 53%，等於全球已有四分之一的手機在當地組裝。

彭博引述知情人士報導，蘋果去年在印度組裝約 5,500 萬支 iPhone，較前一年 3,600 萬支顯著提升。蘋果在全球每年製造約 2.2 億至 2.3 億支 iPhone，其中印度製造比重正加速成長。

近年來，在印度總理莫迪推動生產獎勵的支持下，成功抵銷製造商在印度面臨的部分結構性成本的劣勢，包括當地缺乏像中國大陸完善的供應鏈，以及物流方面的挑戰。

各大企業正和新德里當局商討新一輪的獎勵措施。印度目前對智慧型手機生產補貼將於 3 月 31 日到期。由於美國最高法院推翻了部分針對中國大陸的關稅，印度必須加快腳步，以維持成本競爭力。

蘋果目前已在印度組裝全系列最新的 iPhone 17 機型，包含高階的 Pro 與 Pro Max 版本。在印度的供應商，包括鴻海（2317）、塔塔電子與和碩，也生產 iPhone 15 與 iPhone 16 等舊機型，供當地銷售及出口。

印度產量攀升，凸顯了蘋果建構第二大 iPhone 製造基地以供應全球需求的長期供應鏈策略。蘋果正加深並擴大和當地供應商的合作關係，生產鋰電池、手表和手機外殼，以及 AirPods 等配件。

除了製造之外，蘋果也致力於提高在印度的市占率，在當地銷售額已突破 90 億美元。蘋果也準備今年在印度推出 Apple Pay，直營店已增至六家，可見印度不僅是生產重鎮，更是一個快速成長的消費市場，其重要性不言而喻。

