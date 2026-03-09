蘋果智慧家庭顯示器傳二度延後上市 問題卡在新版 Siri

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果公司在人工智慧（AI）發展受挫，繼續殃及產品上市日程。(歐新社)
彭博引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）在人工智慧（AI）發展受挫，繼續殃及產品上市日程，一款研發已久的智慧家庭顯示器，也因此延後到今年下半年才發布。

這產品代號為 J490，最初預定於去年春季問世，硬體部分在數月前即已開發完成，但因這產品最關鍵的新版 Siri 數位助理尚未完成開發而延期。知情人士透露，蘋果原先計劃本月發表這款顯示器，屆時新版 Siri 也將準備就緒，但因 Siri 開發延遲，蘋果如今決定再度延後到9月推出這款智慧家庭裝置，並預料新版Siri終將完備。這款智慧顯示器硬體部分已完成數月。

這也凸顯蘋果在AI領域亟需急起直追的必要性。Siri 位於 AI 策略的核心，許多未來產品皆有賴於此技術。然而，蘋果已幾度延後多項承諾推出的功能，其中包含近兩年前就已向消費者預告的技術。

這款顯示器外觀神似方形的 iPad，可安裝於半球形揚聲器底座或壁掛架上，定位為家庭的 AI 中控中心。其使用者介面包含一系列圓形應用程式圖示，排列方式和 Apple Watch 的主畫面相仿。

顯示器採用7 吋螢幕、一個用於供電的 USB-C 連接埠，以及經典的蘋果銀色鋁金屬外殼。

其亮點在於配備基於臉部辨識的系統，能在使用者靠近裝置時識別身分。藉由此資訊，該產品能顯示個人化資料，例如使用者的行事曆約會、提醒事項、筆記、音樂及新聞偏好。

這將是蘋果多款家庭裝置中的第一款。明年計劃推出一款配備機械手臂、螢幕為 9 吋的版本。此外，一款小型家庭安全感測器也正在研發中。

蘋果也正致力於開發一系列 AI 產品，包括智慧掛飾、配備相機的 AirPods 以及智慧眼鏡。這些裝置預計在 Siri 如期推出後才會問世，這表示除非開發過程出現進一步阻礙，否則應不致受到影響。

蘋果計劃在今年 9 月推出 iPhone 18 Pro 時，讓所有新版 Siri 功能都能就緒。更新後的 Siri 將能運用使用者的個人數據，以更精準回應查詢需求。蘋果同時也在重新設計 Siri 的介面和底層 AI 模型，使其更趨近於現代化的聊天機器人。

