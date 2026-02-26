我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普：有病、智商低

首名亞裔女性 林凱倫獲任紐約州高院上訴法庭法官

附和馬斯克…黃仁勳也對太空資料中心感興趣 但點出一大挑戰

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為輝達執行長黃仁勳。（路透）
圖為輝達執行長黃仁勳。（路透）

在企業競相開發人工智慧（AI）應用之際，除了晶片供給短缺，大型AI業者也難以在未面臨社區強烈反對的情況下，為旗下大規模資料中心找到充足空間與電力。繼特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯和Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）提及在外太空興建資料中心的可能性後，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也對這種可能性感到振奮。

黃仁勳25日在輝達財報電話會議上回答分析師提問時表示，太空不只有許多能量，空間也很充裕，可能是安裝大型太陽能板理想地點。黃仁勳說：「讓AI登上太空是很棒及很有趣的應用。」

外太空溫度較低，而且環境一點也不擁擠，但黃仁勳認為缺乏空氣流動可能對散熱構成挑戰，提醒目前在地球上使用的液體冷卻設施「既笨重又會結冰」，顯然無法派上用場。

不過，如果忽略一些實際障礙，黃仁勳似乎認為在太空興建資料中心的構想具吸引力。舉例來說，一些超高解析度影像消耗「數PB」資料，這些資料或許能在外太空處理，把地球上的資料中心留給較重要分析。

專注於在太空打造資料中心的新創公司Starcloud，去年底把一顆輝達旗下H100繪圖處理器（GPU）送上太空軌道。輝達當時在部落格中表示，這顆60公斤重、體積與小冰箱相近的Starcloud-1衛星，提供的GPU運算能力估計是過去其他太空運算設施100倍。

世報陪您半世紀

太空 黃仁勳 輝達

上一則

全美航班延誤最嚴重前10名 大紐約主要機場全上榜

下一則

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

延伸閱讀

3年前CIA向科技巨頭簡報2027中共恐攻台 藍委：今才曝光 耐人尋味

3年前CIA向科技巨頭簡報2027中共恐攻台 藍委：今才曝光 耐人尋味
黃仁勳喊話「市場搞錯了」：AI 代理將讓本業更強

黃仁勳喊話「市場搞錯了」：AI 代理將讓本業更強
紐時：川普透露談台灣時 習近平「呼吸沉重」

紐時：川普透露談台灣時 習近平「呼吸沉重」
「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

熱門新聞

命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

2026-02-22 23:28

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？