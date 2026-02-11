巴西AI使用率全球居前 民眾熱情與憂慮並存

根據研究，71%的巴西網路使用者已經使用聊天機器人，高於全球62%的平均值。(路透)

人工智慧 （AI ）在巴西 快速普及，最新多項調查顯示，超過9成巴西人已在日常生活中使用相關工具，比例高於全球平均。然而，伴隨著熱情而來的，還有民眾對就業、隱私與網路安全的深切憂慮。

根據巴西數位平台olhardigital.com.br近期報導，Google委託益普索（Ipsos）進行的「我們的生活與AI」研究，71%的巴西網路使用者已經使用聊天機器人，高於全球62%的平均值。與2023年相比，巴西的使用率更大幅成長25%。報告指出，AI在巴西已不再只是新奇事物，而是融入日常，尤其在教育與工作領域，教師與學生的使用率分別達到8成左右。

民調機構Datafolha的另一份調查則顯示，93%的巴西人使用過AI工具，從社群媒體推薦、導航應用到語音助理，滲透各種生活場景。雖然82%的人聽過「人工智慧」一詞，但僅有54%能清楚解釋其概念，顯示「會用但未必懂」的現象普遍。研究也指出，年輕族群與高學歷者的使用率更高，而教育如何正確理解與應用AI，成為社會新挑戰。

然而，樂觀情緒並非沒有陰影。根據CNN巴西新聞網今天報導，微軟的全球線上安全調查顯示，88%的巴西人對AI潛在風險表示擔憂，包括詐騙、深偽（deepfake）、隱私外洩與網路霸凌。僅有31%的受訪者認為自己能辨識深偽影像。雖然AI被視為能提升效率、協助規劃與解答問題，但同時也引發對就業替代的焦慮。

綜合這些調查，巴西展現出全球少見的AI高普及率與高度參與，但民眾的期待與憂慮並存。一方面，AI被視為推動教育、工作效率與社會創新的工具；另一方面，透明度、隱私保障與就業安全，則是巴西社會亟需面對的課題。