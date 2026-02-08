蘋果傳用密集新品攻勢：iPhone 17e維持平價、iPad與Mac接力亮相

我的頻道

編譯季晶晶／即時報導
蘋果即將展開一系列密集的新品發布，iPhone17e、新款iPad與多款Mac未來數周將陸續登場。示意圖。（歐新社）
彭博記者葛曼（Mark Gurman）在「Power On」電子報中指出，蘋果即將展開一系列密集的新品發布，iPhone17e、新款iPad與多款Mac未來數周將陸續登場，主軸放在效能升級、價格維持與新興市場布局，並同步推進軟體更新與AI功能。

最受矚目的是iPhone17e，將取代去年的16e。新機採用與iPhone17相同的A19晶片，加入MagSafe充電，並全面改用蘋果最新一代自研行動通訊與無線晶片。據悉定價將維持599美元，行銷訴求為「同樣價格、更多功能」。

蘋果計畫將17e主力推向新興市場與企業用戶。在低階Android手機升級幅度有限、三星策略偏向高階之際，藉此爭取更多換機與跨系統轉換用戶。

iPad產品線也將迎來更新，包括入門款iPad與iPad Air。不過，今年整體變化有限，除處理器升級外，外觀與功能不會有明顯調整，期待大改款的消費者恐將失望。

其中，iPad mini將改用OLED螢幕；入門款iPad升級至A18晶片，首次支援Apple Intelligence，成為行銷亮點；iPad Air則由M3升級至M4。

Mac產品線同步更新，包括搭載M5晶片的MacBook Air，以及新的14吋與16吋MacBook Pro。升級版Mac Studio與新款Mac mini也在今年產品規畫中。上半年另一項重點，是一款低成本MacBook，螢幕小於13吋、採用iPhone等級晶片，目標對手為平價Windows筆電與Chromebook，鎖定新興市場與企業入門需求。

軟體方面，蘋果預計在幾周內發布iOS26.4，納入部分延宕已久的Siri更新。6月的全球開發者大會則將聚焦iOS27，重點放在系統效能、穩定度與介面優化，而非大量新功能。

在近期的內部全體會議中，執行長庫克除回顧創紀錄的假日季度表現，也談及移民與AI等議題。他形容美國當前的移民情勢「令人痛心」，並重申移民對蘋果與創新文化的重要性。

談到AI，庫克表示這是「一生中最深刻的機會之一」，強調蘋果在晶片、軟體與龐大裝置生態系上的優勢，並確認今年將推出更個人化的Siri，同時歡迎新收購的以色列新創公司Q.ai加入。

iPhone 新興市場 移民

