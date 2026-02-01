iPhone Fold尚未問世 蘋果傳已開始研發「貝殼」折疊機

葛曼指出，縮小體積並非蘋果唯一的研發方向。尺寸更大的書本式折疊iPhone也可能在計畫之中，為消費者提供更接近三星現有機型的大尺寸選擇。(路透)

iPhone Fold尚未出貨，蘋果（Apple ）已在構思後續機型，可能就是傳聞已久、體積更小的折疊型貝殼（clamshell-style）iPhone。

蘋果目前正在研發折疊版的iPhone，也就是外界傳聞的iPhone Fold。然而，這款摺疊機可能並非蘋果唯一的折疊產品，因為蘋果注意力已轉向首款折疊手機問世後的後續規畫。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）在每周日發表的「Power On」電子報中指出，儘管距離iPhone Fold上市只數月之遙，但研發實驗室已在評估另一款折疊機。這次是一款小型、方正、類似粉餅盒外型的iPhone。

葛曼進一步指出，縮小體積並非蘋果唯一的研發方向。尺寸更大的書本式折疊iPhone也可能在計畫之中，為消費者提供更接近三星 現有機型的大尺寸選擇。

近期傳聞均預測iPhone Fold將採書本式開闔，即沿著中線折疊。但在多年來各種紛雜的說法中，包括捲軸式iPhone而非折疊式），確實曾出現過貝殼式設計的相關證據。

這並不令人意外，因為三星早已推出像迷你筆電一樣開闔的小型摺疊手機。這意味著螢幕是水平而非垂直折疊，且目前這類手機的外型也較為矮胖或呈正方形。

貝殼式設計有其優點，一來體積更小。一款能展開成大螢幕的小型手機，不僅能吸引像iPhone 12 mini的愛好者，也能滿足想要大螢幕的常規iPhone客群。

不過，蘋果似乎不太可能同時推出一款具備外螢幕和另一款不具備外螢幕的iPhone Fold。此外，蘋果是否會讓書本式iPhone Fold和貝殼式機型併行銷售並同步改版，也是一個疑問。

根據目前掌握的資訊，最有可能的情況是蘋果已經研究過這個領域，甚至可能已經到了製作樣機的階段。但我們至少要到2027年底才會知道答案，因為就算蘋果計劃採用貝殼式設計，肯定也得視2026年9月推出的書本式iPhone Fold市場反應而定。