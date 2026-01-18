手機耗電App排行出爐 第1名全球用戶超多

你也有這樣的經驗嗎？每天出門前都把手機電量充到100%，但電力仍明顯下滑，甚至耗電程度相當快。其實這不只和你的電池健康度及壽命有關，根據網路公司「Elevate」發布的最新研究顯示，手機耗電快速主要原因，主要來自於「高強度使用」以及「App 持續後台運作」。該研究更針對用戶螢幕使用時間和資料流量等進行耗電分析，統計出「十大最耗電App」排行，第一名是全球超多人在用的「Netflix 」。

Elevate分析指出，現在每支手機平均每天都需要充電，和2019年充飽電後可用1.5天的情況相比，大幅縮短，而這原因，不單單只是電池、壽命，主要還是和各式APP運作相關。

Phonearena報導，Elevate的研究細數手機各App的月耗電量、後台活動等，統計出「十大最耗電App」排行，發現吃電魔王就是「Netflix」，用戶每月觀看60小時，耗電量就高達1500%。其次則是「TikTok 」、「YouTube 」，完整排行及耗電原因如下。

Netflix：用戶每月花60小時觀看串流內容，消耗的電量相當於充滿電的1500%，還要再加上13小時的後台運行。

TikTok：每月會消耗825%的電量，用戶平均每月在應用程式上花費33小時，後台進程也會運作近10小時。

YouTube：每月耗電量為540%，觀看YouTube 1小時大約消耗20%的電量，並且會在後台運行約6至7小時。

Threads ：耗電量高達460%，每月後台程序運行時間長達6.9小時，是個隱形的耗電大戶。

Snapchat：每月消耗320%的電池電量，其中約一半來自用戶平均16小時簽到期間的後台活動。

CapCut：每小時耗電最快（每小時30%），但後台活動極少。用戶每月花費10小時編輯影片，總計耗電量達300%。

Instagram：與CapCut類似，使用頻率為300%，但使用頻率較高（15小時）且後台運轉時間為4.5小時，因此耗電量較大。

Facebook：每月耗電量270%，後台活動還會額外耗電近6小時。

Spotify：每小時活動僅消耗5%的電量，但其13.5小時的後台活動成為最隱蔽的耗電應用之一，每月耗電量高達225%。

ChatGPT：每月耗電量為200%，每小時活躍使用會損失20%的電量。