Google強攻AI電商 Gemini變身最強導購員 自動推專屬折扣

Google積極布局自家在AI電商領域的地位。(路透)

在零售業者日益轉向使用AI 工具來吸引消費者之際，Google 積極布局自家在AI電商領域的地位，不但推出一套開源協議，幫助零售商 建立涵蓋整個購物流程的統一系統，也在自家AI購物工具中導入全新個人化廣告，希望從免費使用聊天機器人的數億用戶身上創造營收。

Google在11日宣布，廣告主將可向透過由Gemini模型驅動的Google「AI模式」準備購買商品的消費者，提供專屬優惠。若聊天機器人在對話時偵測到使用者有購買意圖，零售商便可即時推送專屬折扣與優惠內容

零售業者可先設定希望提供的優惠方案，再由Google的AI判斷在何時向潛在顧客展示最合適的折扣。

此舉除了顯示Google正加速投入讓聊天機器人能夠帶來營收的競賽，也代表該公司正逐步減少依賴在網路搜尋結果中置放「贊助廣告」的可觀營收模式。

Google廣告與商務副總裁斯里尼瓦桑表示：「這是超越我們傳統搜尋廣告模式的新概念。它本質上讓零售商能夠更彈性地在AI模式下為購物中的消費者提供價值，無論是更低的價格、特別組合，或是免運費。最重要的，是在關鍵時刻完成銷售。」

在同日全美零售聯合會年度展會開幕活動上，Google也宣布推出「通用商務通訊協議」（UCP），希望成為產業標準，讓零售商在其AI代理（AI agents）與系統中使用，以處理包括探索、購買與售後支援等任務。

Google 表示，這項開源協議建立了一個涵蓋整個購物體驗的統一系統，從搜尋到付款一應俱全，使零售商無須自行打造工具並串接各種功能。

此外，Google也推出「Business Agent」的新功能，讓消費者能直接與品牌進行聊天互動。

隨著生成式AI市場快速成長，電商已成為主要戰場之一。Google正與OpenAI、微軟、Perplexity及Amazon 正面交鋒，爭取讓消費者在購物旅程的一開始就使用自家的應用程式與服務。

OpenAI近期正逐步推出其結帳功能，以便從消費者透過ChatGPT完成的銷售交易中抽成；微軟上周四推出 Copilot Checkout，在AI對話中提供商品推薦與結帳功能；Perplexity在5月表示，將與PayPal合作，讓使用者能直接在聊天介面中購物、預訂旅遊行程與取得演唱會門票，而無需離開平台。

OpenAI也與Stripe合作開發「代理式商務協議」（Agentic Commerce Protocol）同樣是開源的，可能成為 UCP的競爭對手。

微軟說，透過Copilot購物的用戶，在互動後30分鐘內完成購買的比率，比未使用者高出53%。