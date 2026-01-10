Gemini進駐Gmail 推「AI收件匣」幫你回信、摘要一問即答

Google此次發布的所有AI新功能，背後技術皆升級為更強大的 Gemini 3。(路透)

全球擁有超過30億月活躍用戶的Gmail即將迎來AI 時代。Google 近日驚喜預覽Gmail的未來藍圖，宣布推出全新「AI搜尋概覽」（AI Overviews）功能，讓使用者能直接在搜尋欄提問並獲得即時解答，徹底省去打開無數封電子郵件或查看冗長討論串的麻煩。這項功能即日起將陸續推出，未來更預計推出革命性的「AI收件匣」，引發全球用戶高度關注。

Gmail變身最強特助「即問即答」免開信

外媒指出，新的搜尋體驗與傳統模式並行，但多了「智慧大腦」協助分析。用戶可以隨意提問，AI會審核請求並掃描收件匣。而為了防止AI產生誤報，生成的總覽會附上過去電子郵件討論串的精準引用來源連結 。

此外，Google針對不同用戶族群，設定了分級功能權益。Google AI Pro / Ultra訂閱者獨享「搜尋欄中的AI概覽」功能，可直接提問並獲得跨信件的整合答案。對於所有用戶，則在開啟長篇電子郵件討論串時，AI會自動生成「摘要」，這項效率工具將對全球30億用戶免費開放。

Gmail側邊欄大改版 全新「AI收件匣」登場

Google為網頁版Gmail注入了更強的生產力，在原有介面的側邊欄上方，新增了一個閃爍圖示的專屬區塊。將打造全新視圖，與傳統郵件清單並行，為AI收件匣提供一個獨立、簡潔的視野。並增設智慧快照，系統不再僅是排列郵件，而是提供個人化的「收件匣快照」，自動彙整今日重點。

Google官方強調，新功能的目標是提供「資訊」而非「訊息」。AI Inbox頂部將出現個人化問候語，並包含重要事件的倒數計時功能，確保用戶不錯過任何截止日期。此外，介面角落會清楚標示「最後刷新時間」，讓用戶掌握資訊的即時性。

Gemini 3進駐Gmail 推「私人處理環境」

Google此次發布的所有AI新功能，背後技術皆升級為更強大的Gemini 3。Google明確重申，使用者在Workspace中的個人內容、文件與郵件，並不會被用來改進或訓練Google的外部AI模型。至於AI的生成回覆將自動套用現有的企業級資料保護控管機制。

為了消除隱私疑慮，Google開發了專屬的私人資訊處理空間。透過「設計隱私（Privacy by Design）」技術，使用者的資訊會存放在一個封閉的處理環境中，資料不會離開此安全邊界。另外， 用戶保有最高掌控權，只要隨時關閉Gmail的「智慧功能（Smart Features）」，即可停用所有AI相關服務。雖然功能強大，但全球用戶仍需等待。AI Inbox將首先開放給「Trusted Testers（受信任測試者）」小規模試用。Google表示，AI Inbox與其他進階AI工具將在未來幾個月內逐步推廣至全球更多用戶。

​TVBS新聞網