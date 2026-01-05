三星CES展聚焦AI 物聯網用戶已達4.3億

我的頻道

中央社台北5日電
三星於拉斯維加斯舉行CES 2026 The First Look活動，聚焦並串聯研發、產品開發、營運和使用者體驗，三星電子執行長暨裝置體驗（DX）事業群負責人盧泰文（TM Roh）強調，要將AI時代推向新高度。（三星提供） 中央社
三星於拉斯維加斯舉行CES 2026 The First Look活動，聚焦並串聯研發、產品開發、營運和使用者體驗，三星電子執行長暨裝置體驗（DX）事業群負責人盧泰文（TM Roh）強調，要將AI時代推向新高度。（三星提供） 中央社

美國消費性電子展（CES）將於6日登場，三星預告，新世代AI裝置將於當地時間1月7日前在展區亮相，三星橫跨行動裝置、影像顯示、家電等打造AI生態圈，旗下物聯網智慧平台SmartThings目前用戶數已達4.3億。

三星今天發布訊息宣布，於拉斯維加斯舉行CES 2026 The First Look活動，聚焦並串聯研發、產品開發、營運和使用者體驗，三星電子執行長暨裝置體驗（DX）事業群負責人盧泰文（TM Roh）強調，要將AI時代推向新高度，三星橫跨行動裝置、影像顯示、家電、服務等多元領域，打造AI生態圈。

三星盤點本次CES展出亮點，在智慧顯示器方面，將展現130吋Micro RGB產品，以AI技術升級觀影體驗；三星11年穩坐全球Soundbar市場龍頭寶座，今年，三星推出兩款新型Wi-Fi揚聲器，拓展生態圈。

三星公布，截至2025年12月，旗下智慧物聯網平台SmartThings用戶數已達4.3億，代表龐大的用戶基數；三星AI冰箱扮演家庭中樞的角色，隨著整合Google Gemini的升級版AI Vision導入，可突破食材辨識技術限制，追蹤冰箱食材的進出情況，進行飲食規劃和食物管理。

此外，三星表示，與Hartford Steam Boiler（HSB）合作，可串聯智慧家電至SmartThings平台，協助提升居家安全管理，發揮降低保費的優勢，2025年美國試驗落幕後，這項合作將擴展到美國多個州和全球其它地區的房屋保險公司。

針對智慧照護方面，三星表示，將從被動需求轉型為主動出擊，結合AI、手機、家電、穿戴式裝置和其他聯網裝置，協助用戶在潛在健康問題發生前，即能及早察覺並採取預防措施。

