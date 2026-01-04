挑戰平板地位？傳蘋果MacBook今年迎兩大革新

我的頻道

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 報導
搭載M3晶片的MacBook Air。（美聯社）
搭載M3晶片的MacBook Air。（美聯社）

多年來，蘋果iPad Pro因為便攜及操作容易，成為替代筆電的首選，不過情勢可能在 2026 年改變。外媒指出，蘋果計畫今年為Mac系列帶來兩項關鍵升級，分別是行動網路支援與觸控螢幕，若傳聞成真，可能大幅改變 Mac 的使用定位，甚至吸引長期偏好 iPad 的用戶回流。

Mac邁向隨時在線

蘋果在行動連網技術的佈局已邁入關鍵階段。繼 iPhone 16e 搭載 C1 數據機後，市場消息指出，性能更強大的 C2 數據機預計於 2026 年問世，並有望首度應用在 Mac 系列。

根據外洩的程式碼與產業傳聞，無論是 2026 年初搭載 M5 晶片的高階機種，或是年底迎來大改款的M6 MacBook Pro，都極有可能具備行動網路支援。對於習慣在外辦公、不願受限於 Wi-Fi 訊號或手機熱點連線的使用者而言，這項改變將讓 Mac 具備與 iPad 相同的行動力，解決長久以來的連網痛點。

觸控操作現代化 提升操作靈活性

除了連網功能的突破，蘋果也傳出將打破多年來的堅持，為Mac搭載觸控螢幕。預計於 2026 年底發表的 M6 MacBook Pro，除了配備色彩更鮮豔的 OLED 面板，更將整合觸控功能。雖然這項變動預期不會從根本上改變 macOS 的運作邏輯，但它將提供鍵盤與軌跡板之外的第二種互動選擇。

對於習慣 iPhone 或曾使用觸控 PC 的族群而言，螢幕觸控早已是筆電的標配體驗；這項更新將讓 Mac 的操作更符合現代直覺，不再產生隔閡。若這項變革成真，將能使 Mac 操作體驗更加現代化且符合直覺。

