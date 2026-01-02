Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
xAI與Grok的標誌，攝於2025年2月16日。(路透)
xAI與Grok的標誌，攝於2025年2月16日。(路透)

科技億萬富豪馬斯克旗下xAI因AI聊天機器人Grok回應使用者提示，生成帶有性暗示的兒童圖片，引發網友強烈反彈。Grok 2日在「X」上回覆，表示正「緊急修復」相關問題，並警告兒童性剝削製品（CSAM）屬於「非法且被禁止」。

CNBC與BBC報導，Grok是一款免費的AI助手，部分進階功能需付費，常被用來對其他貼文給出反應或補充背景資訊。當「X」用戶在貼文中標註Grok時，Grok便會回應使用者的提示詞。不過，編輯圖片（Edit Image）功能允許任何使用者在無須原始發文者同意的情況下，透過文字提示修改影像，甚至生成含有裸露或帶有性暗示的影像，因此引發批評。

自由記者兼評論員史密斯（Samantha Smith）就向BBC表示，有人用Grok數位移除她的衣物，讓她感到自己「沒被當人看，只是被簡化為一種性刻板印象」。

BBC在「X」發現多起案例，有人要求Grok替女性「脫衣服」，並在未經同意的情況下，讓她們看起來像穿著比基尼，甚至被置於帶有性暗示的情境中。史密斯在「X」發文分享自己影像遭竄改的經歷，陸續有其他遭遇相同情況的使用者留言回應，之後又有人進一步要求Grok生成更多她的影像。

她強調：「女性並沒有同意這樣的事情。雖然衣衫不整的並不是我本人，但看起來像我、感覺像我，那種感受就如同真的有人發布了我的裸照或比基尼照片一樣，令人感到被侵犯。」

xAI並未回應媒體詢問，僅發出一則自動生成的回覆稱「傳統媒體在說謊」。不過，Grok的貼文為AI生成內容，並不代表公司的正式聲明，xAI技術人員塔吉克（Parsa Tajik）也發文承認相關問題。他在回覆中寫道：「嘿！感謝通報，團隊正在研究進一步強化我們的防護欄。」

Grok AI 馬斯克

