財源不能斷？各國政府要求打詐 Meta粉飾太平手法曝光

編譯梁采蘩／即時報導
路透取得內部文件顯示，監管機構要求Meta打擊臉書和Instagram上的不良廣告商，這家社群媒體巨頭卻制定一套「教戰守則」來拖延監管。文件揭露，Meta的手法包括讓當局在搜尋詐騙廣告時「查無此案」。

2024年，日本監管機構對臉書和IG上氾濫的詐騙廣告感到憤怒，當中不乏投資詐欺、利用AI偽造名人代言。內部文件顯示，Meta擔心日本政府很快會強制要求公司驗證所有廣告商的身分；此舉雖能減少詐騙，但也會損害公司營收。

為了化解威脅，Meta發起一波執法行動以減少違規廣告數量。但文件同時顯示，Meta也試圖讓日本監管機構更難「發現」問題廣告。這些文件來自過去四年的內部資料，由財務、法律、公共政策和安全等部門員工編寫，揭露Meta為保護數十億美元的廣告收入，如何抵制各國政府的打擊行動。

在日本的案例中，Meta的對策核心在於「廣告檔案庫」（Ad Library），這是一個大眾可透過關鍵字搜尋FB和IG廣告的透明化工具。文件指出，Meta意識到日本監管機構正將此檔案庫作為測試「Meta打詐成效」的簡便指標。

為了在測試中拿到高分，Meta員工找到一種方法來管理他們所謂的「詐騙廣告感知盛行率」（prevalence perception）。首先，他們找出檔案庫中，用戶最常用來檢索詐騙廣告的熱門關鍵字和名人姓名，接著重複進行相同搜尋，並從檔案庫及Meta平台上直接刪除搜尋結果中出現的詐騙廣告。

這種策略確實移除一些監管機構想移除的詐騙廣告，但也讓監管機構看到的搜尋結果，顯得比實際情況更乾淨。Meta團隊在文件中解釋，這種「清理」行動是為了讓監管機構、調查人員和記者「搜不到」問題內容。

一份備忘錄指出，行動展開數個月後，「我們上周發現的廣告少於100則，在衝刺階段的最後四天甚至降到0則」。文件補充，日本政府發現Meta有在改善。自民黨眾議員小林鷹之曾對媒體表示：「詐騙廣告已在減少。」

最終，日本並未強制執行Meta所擔心的身分驗證和透明化規則。對此，日本總務省拒絕評論。

文件顯示，由於行動大獲成功，Meta已將此戰術納入「全球通用教戰守則」，並應用於美國、歐洲、印度、澳洲等市場。這套守則列出Meta如何拖延監管、延後實施廣告商驗證的策略，除非新法律讓他們別無選擇。

Meta發言人史東（Andy Stone）回應路透報導表示，從檔案庫移除詐騙廣告並無誤導之嫌。他強調，清理搜尋結果的同時也將其從系統中移除，代表平台上的詐騙廣告也變少。他強調廣告商驗證並非「萬靈丹」，並否認Meta試圖拖延或削弱監管，稱在過去一年中，用戶舉報詐騙的數量減少了50%。

然而，Meta的內部文件為這家巨頭的商業模式提供新視角：詐騙廣告在其中扮演核心角色，而公司則採取多種手段保護收入。路透去年11月曾報導，Meta視為「高風險」的詐騙廣告每年為公司帶來高達70億美元收入；路透後續更發現，Meta容忍來自中國廣告商的大規模詐騙行為。

