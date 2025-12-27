AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者分享東京旅遊實測心得

我的頻道

編譯梁采蘩／即時報導
紐約時報記者用一趟東京行實測蘋果AirPods即時翻譯，並分享他的體驗與反思。圖為東京新宿24日街頭。（路透）
紐約時報記者用一趟東京行實測蘋果AirPods即時翻譯，並分享他的體驗與反思。圖為東京新宿24日街頭。（路透）

不會說日文、首次造訪日本的外國人，若使用蘋果新推出的耳內即時翻譯功能，能否順利與當地人交流？紐約時報旅遊記者普雷沃斯特（Ruffin Prevost）用一趟東京行實測蘋果AirPods即時翻譯，並分享他的體驗與反思。

實測從一個語言門檻極高的場景開始：東京一座佛教寺院的火供法會。在太鼓聲、誦經聲與繚繞的香煙中，僧侶以日文進行儀式說明與結語。普雷沃斯特一耳悄悄戴上AirPods，透過即時翻譯聆聽內容，意外能理解住持的開示。

他將內容告訴懂英文的日本導遊，對方驚喜表示：「你還說你不會講日文？」對一名幾乎不會說日語的旅客而言，這樣的理解程度，已遠超過傳統旅遊情境中的「比手畫腳」。

AirPods即時翻譯使用上相對簡單：對方說話時，翻譯內容會即時透過耳機播放；輪到用戶回應，翻譯後的文字會顯示在手機螢幕上，並可選擇由手機喇叭朗讀。若雙方都戴著具翻譯功能的AirPods，更可實現無縫互動，但可惜普雷沃斯特沒碰到。

這種「聽在耳裡、說在螢幕上」的互動形式，雖略顯生硬但卻很實用。普雷沃斯特說，在東京的公園、博物館，以及許多安靜的小型雞尾酒吧，當地人普遍能接受對著手機說話、再閱讀螢幕上的回應，互動並未因此顯得突兀。

在壽司製作課與築地場外市場的海鮮導覽行程中，隨行導遊同時也是壽司師傅，能清楚察覺即時翻譯在部分海鮮名稱、製作細節與人稱代名詞上的小錯誤，但整體溝通未受到影響。這些瑕疵更像是提醒：即時翻譯已足以支撐交流，卻仍無法完全取代對語言與文化的理解。

若處在吵雜的居酒屋或對方語速極快，翻譯的準確度與節奏則會明顯下降。在一場大型戶外拉麵祭中，耳機甚至會收進周遭路人的談話，讓普雷沃斯特產生彷彿在「偷聽」的錯覺，因為旁人可能以為他聽不懂日文。

普雷沃斯特坦言，某些時刻使用即時翻譯，會失去直接嘗試外語溝通的挑戰與成就感，甚至帶點「作弊」的心理矛盾。儘管如此，AirPods即時翻譯仍展現出改變旅遊體驗的潛力。

在惠比壽一間人聲鼎沸的酒吧，普雷沃斯特透過翻譯App與鄰座客人交談，話題一路從音樂聊到過往工作經驗。當對方得知他曾在美國黃石國家公園附近經營酒吧時，立刻露出驚喜的笑容，並主動遞上名片。幾天後，他真的造訪對方位於目黑的酒吧，再次透過翻譯App交流，在爵士樂流瀉的背景中，完成一段原本不可能發生的跨語言連結。

普雷沃斯特最後指出，若只靠自學語言，這樣的旅程與人際連結，恐怕需要投入大量時間才能實現。即時翻譯仍不完美，也無法取代真正的語言能力，但作為一種低門檻、隨身可用的工具，它已足以讓更多旅人跨過語言障礙，走進原本「聽不懂」的世界。

