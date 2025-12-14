企業提高效率 OpenAI：ChatGPT重度用戶 每周省10小時

OpenAI發布企業AI現狀報告，在接受調查的企業中，有75%的員工表示，使用AI能提升工作效率與品質，每天可節省約60分鐘，重度用戶每周甚至能省下超過10小時。(路透)

AI 熱潮持續升溫。OpenAI 8日發布企業AI現狀報告，顯示旗下聊天機器人ChatGPT 的全球使用規模不斷擴大。最新數據指出，ChatGPT每周服務超過8億用戶，而在接受調查的企業中，有75%的員工表示，使用AI能提升工作效率與品質，每天可節省約60分鐘，重度用戶每周甚至能省下超過10小時。

根據THE DECODER報導，報告顯示過去一年ChatGPT企業版（Enterprise）的每週訊息量增長近8倍，平均每位用戶的使用頻率也提升30%。此外，今年專案（Projects）與自訂（Custom）ChatGPT的使用量更暴增19倍，顯示用戶正從隨意查詢逐步轉向整合且可重複的工作流程。

同時，每家企業的平均推理令牌消耗量在過去12個月內增加約320倍，表明更智慧的模型正被系統性地整合到日益擴大的產品與服務中。

從市場角度來看，科技、醫療保健與製造業的增長最快，而專業服務、金融及科技業則擁有最大使用規模。澳洲 、巴西 、荷蘭和法國是近年成長最快的企業客戶市場，年增率均超過140%。過去六個月，國際API客戶數量大增逾70%，其中日本已成為美國以外最大的企業API市場。

在實際效益方面，75%的受訪企業員工表示AI可提升工作效率或品質，平均每天節省40至60分鐘，重度使用者每周甚至可省下超過10小時。

OpenAI指出，AI正在為各部門帶來實際效益：87%的IT人員表示問題處理速度加快，85%的行銷與產品團隊認為專案執行更高效，75%的人資人員感受到員工參與度提升，73%的工程師則表示程式碼交付速度加快。

同時，非技術職位的員工收到的與編碼相關訊息增加了36%，且75%的用戶表示能完成以往無法完成的新任務。OpenAI強調，AI能縮短意圖與執行之間的距離，無論專業背景或技術能力，都能將想法快速轉化為具體成果。

TVBS新聞網