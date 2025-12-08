Google明年推AI眼鏡 發表新版Android XR作業系統

Google提供了與Xreal合作、代號Project Aura的原型眼鏡產品照片。(Google、Xreal提供)

Google 周一（8日）在部落格貼文表示，公司正著手打造兩種不同類型的人工智慧（AI ）智慧眼鏡 ，一種配備螢幕，另一種則以聲音為主。首批與合作夥伴共同開發的Google智慧眼鏡預期會在2026年推出，將與臉書母公司Meta的產品競爭。

Google表示，三星電子、Warby Parker、Gentle Monster是Google早期的硬體合作夥伴。不過，這些公司至今尚未展示過任何最終產品設計。

在周一發布前的展示活動中，記者試用了多款原型眼鏡，包括與Xreal 合作、代號Project Aura的產品。彭博記者試戴了兩款內建顯示器的智慧眼鏡原型：一款採單眼設計，只在右眼鏡片配備螢幕；另一款是雙眼顯示，各有一個螢幕。兩款都支援Google Maps與Google Meet等應用程式的擴增實境效果，但雙眼版本提供更大的虛擬畫面。

Google在部落格中寫道：「我們希望讓你能夠依需求，自由選擇出最適合的重量、風格與沉浸感的平衡點。」

在AI與擴增實境（AR）眼鏡這個新興產品類別中，競爭持續升溫。Meta是其中最活躍的公司，已透過Ray-Ban與 Oakley等品牌的合作，推出價格相對親民的眼鏡，評價和銷售都不錯，最近也推出了內建顯示器的高階款。另外，Snap的首款針對消費者的AR眼鏡也預定明年亮相；蘋果公司（Apple）也計劃在差不多的時間區間進軍這個市場。

Google十年前曾經開發過Google Glass眼鏡，但因怪異外型、電池續航力差加上隱私疑慮，最終在消費市場鎩羽而歸。如今再推智慧眼鏡新產品，搭配新的Android XR作業系統，代表了產品策略更為細緻、審慎。

記者在試用即時翻譯功能時，發現可在畫面上顯示對話字幕，如果覺得畫面干擾，使用者能關閉顯示器，改聽從揚聲器播出的翻譯。使用Google Maps時，功能不僅限於AR轉彎提示；視線向下，可看到更大的俯視地圖、指示方向的指南針。拍照時，教Gemini使用Google的Nano Banana Pro生成式AI模型美化時，能直接在眼鏡中看到成果預覽，不必拿出手機。

Google周一也介紹了即將導入Samsung Galaxy XR頭戴裝置的數項軟體更新功能，其中包括一個「旅行模式」，能讓這款混合實境（MR）設備在汽車與飛機上使用。

Google目前正與三星正針對售價1,800美元的Galaxy XR，回應使用者與評論者的早期意見回饋，再推多項功能。周一發表的其中一項旅行模式，可讓XR在移動中使用更順暢。

Google另也推出PC Connect應用程式，讓任何Windows電腦都能連接Galaxy XR，並將筆電畫面鏡像到虛擬環境中。PC Connect目前處於測試階段，也支援遊戲功能，有望大幅提高Galaxy XR頭戴裝置的吸引力。