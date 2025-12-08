我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 日相遇考驗

華人入籍考試少寫一個冠詞 「英文不行」未過關

Google明年推AI眼鏡 發表新版Android XR作業系統

編譯黃淑玲／綜合外電
Google提供了與Xreal合作、代號Project Aura的原型眼鏡產品照片。(Google、Xreal提供)
Google提供了與Xreal合作、代號Project Aura的原型眼鏡產品照片。(Google、Xreal提供)

Google周一（8日）在部落格貼文表示，公司正著手打造兩種不同類型的人工智慧（AI智慧眼鏡，一種配備螢幕，另一種則以聲音為主。首批與合作夥伴共同開發的Google智慧眼鏡預期會在2026年推出，將與臉書母公司Meta的產品競爭。

Google表示，三星電子、Warby Parker、Gentle Monster是Google早期的硬體合作夥伴。不過，這些公司至今尚未展示過任何最終產品設計。

在周一發布前的展示活動中，記者試用了多款原型眼鏡，包括與Xreal 合作、代號Project Aura的產品。彭博記者試戴了兩款內建顯示器的智慧眼鏡原型：一款採單眼設計，只在右眼鏡片配備螢幕；另一款是雙眼顯示，各有一個螢幕。兩款都支援Google Maps與Google Meet等應用程式的擴增實境效果，但雙眼版本提供更大的虛擬畫面。

Google在部落格中寫道：「我們希望讓你能夠依需求，自由選擇出最適合的重量、風格與沉浸感的平衡點。」

在AI與擴增實境（AR）眼鏡這個新興產品類別中，競爭持續升溫。Meta是其中最活躍的公司，已透過Ray-Ban與 Oakley等品牌的合作，推出價格相對親民的眼鏡，評價和銷售都不錯，最近也推出了內建顯示器的高階款。另外，Snap的首款針對消費者的AR眼鏡也預定明年亮相；蘋果公司（Apple）也計劃在差不多的時間區間進軍這個市場。

Google十年前曾經開發過Google Glass眼鏡，但因怪異外型、電池續航力差加上隱私疑慮，最終在消費市場鎩羽而歸。如今再推智慧眼鏡新產品，搭配新的Android XR作業系統，代表了產品策略更為細緻、審慎。

記者在試用即時翻譯功能時，發現可在畫面上顯示對話字幕，如果覺得畫面干擾，使用者能關閉顯示器，改聽從揚聲器播出的翻譯。使用Google Maps時，功能不僅限於AR轉彎提示；視線向下，可看到更大的俯視地圖、指示方向的指南針。拍照時，教Gemini使用Google的Nano Banana Pro生成式AI模型美化時，能直接在眼鏡中看到成果預覽，不必拿出手機。

Google周一也介紹了即將導入Samsung Galaxy XR頭戴裝置的數項軟體更新功能，其中包括一個「旅行模式」，能讓這款混合實境（MR）設備在汽車與飛機上使用。

Google目前正與三星正針對售價1,800美元的Galaxy XR，回應使用者與評論者的早期意見回饋，再推多項功能。周一發表的其中一項旅行模式，可讓XR在移動中使用更順暢。

Google另也推出PC Connect應用程式，讓任何Windows電腦都能連接Galaxy XR，並將筆電畫面鏡像到虛擬環境中。PC Connect目前處於測試階段，也支援遊戲功能，有望大幅提高Galaxy XR頭戴裝置的吸引力。

三星電子使用Android XR作業系統推出Galaxy XR頭戴裝置。 (路...
三星電子使用Android XR作業系統推出Galaxy XR頭戴裝置。 (路透)
Google 8日宣布明年將推出AI驅動的智慧眼鏡。 (美聯社)
Google 8日宣布明年將推出AI驅動的智慧眼鏡。 (美聯社)

Google 智慧眼鏡 AI

上一則

她每日拍臀5分鐘補氣血 持之以恆「睡更熟、手腳溫暖」

下一則

3星座男最會調情放電 他善用策略撩得妳情不自禁

延伸閱讀

小紅書禁用台網友哀號 6大功能難取代：像中文Google

小紅書禁用台網友哀號 6大功能難取代：像中文Google
外資：Google TPU可望奪兩成市占 打造9,000億美元新業務

外資：Google TPU可望奪兩成市占 打造9,000億美元新業務
亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3 槓Nvidia與谷歌 主打高性價比

亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3 槓Nvidia與谷歌 主打高性價比
Gemini威脅 OpenAI傳發動「紅色警戒」行動加強循環投資

Gemini威脅 OpenAI傳發動「紅色警戒」行動加強循環投資

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人