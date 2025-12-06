我的頻道

紐約市渡輪新航線12/8啟動 首次連接布碌崙-史島

紐約市租賃市場恐持續惡化 2026年租金將加速攀升

弄丟iPhone要注意 就連收到手機尋獲位置簡訊都是詐騙

世界新聞網／輯
若不慎遺失iPhone，千萬別點來路不明的訊息以免遭詐，損失更慘重。使用手機示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@John Tuesday）
若不慎遺失手機，心情焦慮的同時也會急切地想知道任何和手機所處位置有關的訊息，有不法分子看準這樣的心情，施加精巧的布局進行詐騙。專家說弄丟手機時要保持清醒和警惕，不要輕易被誘人其實虛假的訊息矇騙，才不會讓情況雪上加霜，還可以記住丟失手機時的建議作法，避免成為歹徒眼中的肥羊。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，根據瑞士國家網路安全中心（NCSC）發布的11月詐騙警示，有些遺失iPhone的人收到使人驚恐的訊息；不法分子的騙局如下：歹徒在iPhone遺失者弄丟手機後數周或數個月假扮合法的蘋果公司人員寄送簡訊或iMessage給丟失者，告知手機在國外找到了；為了讓訊息看起來更逼真，詐團還會提到手機的精確資訊，例如型號、顏色和儲存容量等他們可以從手機外表判讀的訊息。

歹徒會在訊息中要你「點下方的連結」，才能知道手機更確切的位置，點擊後就會跳到一個很逼真的網站，NCSC說，訊息看似要告知手機位置，但其實是連到很像蘋果官方登入網站的假網站，詐團要的就是你的Apple ID，這樣他們就能解鎖你的手機並使用。

美國退休人員詐騙監視網路（AARP Fraud Watch Network）受害者扶助主任諾夫齊格（Amy Nofziger）說，這個詐騙手法很有用，因為關於丟失的手機可以拿回來的訊息很誘人，讓人容易衝動，無法冷靜思考，「你的幾乎一切都在那台手機裡，讓你不計代價也要拿回」。

好消息是，這種騙局很好識破，因為訊息本身就是詐騙跡象。諾夫齊格說，不要在未經請求的情況下提供個人資訊，最好的做法是不要試著辨別訊息是否來自蘋果，而是自己直接聯繫蘋果，因為蘋果不太可能主動發訊息通知關於遺失iPhone的訊息。

若不幸遺失iPhone，專家建議不要輕信不明來源發送的訊息，而是遵循下列幾項作法。首先是立刻將手機標示為「遺失」，啟用遺失模式讓有心人士無法將手機據為己有，也可以用另一台裝置的「尋找」app 或透過 iCloud.com/find 登入，選取你的iPhone後點選「標記為遺失」，如此就沒人可取得手機內的個人資料，你還能看到手機最後的定位。

將手機標示為遺失會鎖住手機，Apple Pay被停用，還能設定讓手機顯示訊息，告知拾獲者這支手機遺失了，對方可以如何聯絡你。

接著要改密碼，若你認為手機已被盜用，要立刻更改Apple帳戶的密碼；無論使用何種裝置，都可以用雙重驗證來減少被盜用的風險。

最後是通報，若收到聲稱來自蘋果的可疑訊息，可以截圖並寄至[email protected]；安著手機可以封鎖訊息或在手機中「更多選項」項目中標示為詐騙。

