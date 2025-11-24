手機多久升級一次？美國人平均29個月才換新手機

專家提醒，長期固守老舊設備會影響生產力與創新，自帶設備或租賃制度是企業應對快速更新潮流的可行方案。(美聯社)

如果你打算讓手上的智慧手機「超齡服役」，其實你並不孤單。許多美國人也不再急於升級手機。但這個趨勢正對國家的經濟引擎造成影響。

現年69歲、住亞利桑納州 的Heather Mitchell的手機，談起智慧手機表示：「我的三星Galaxy A71用了六年。這老骨董能撐到今天真是奇蹟。雖然出過些問題，現在也還有小毛病，但無傷大雅。現在實在負擔不起新機。換新手機對我來說是一種奢侈。」

根據Reviews.org的新近調查，美國消費者持有智慧型手機 的平均時間，已從2016年的22個月延長至29個月，使用周期正逐漸拉長。

消費者為了省錢，儘可能延長設備使用壽命，尚可理解；但如果企業也這樣做，從長遠來看，將對經濟造成損耗。

聯準會上月發布的研究顯示，企業每延遲一年更新設備，整體生產力就會下降約0.3個百分點。若此現象擴及全美，經濟損失將達數十億美元。

美國企業通常較積極更新老舊設備。研究指出，如果歐洲企業自2000年起能採取類似美企的投資模式，德國與美國之間的生產力差距將縮小101%，法國與美國的差距縮小35%，英國與美國的差距則縮小29%。

專家認為，當個人與企業固守老舊科技，生產力流失與效率低下將成為難以避免的後果。新澤西州 電子設計公司Thomas Instrumentation執行長Cassandra Cummings指出，過時的設備會拖慢網速，她說：「網路系統常須主動降速，以配合最慢的裝置，這導致整個網路區段或企業內網的運行速度受到拖累。」

她不否認持續更新設備需要高昂成本，但指出維持現狀同樣存在隱性代價。她建議，設備應朝可維修、模組化方向設計，減少淘汰式更新；而翻新市場與維修，也能讓老舊設備融入永續循環經濟，提升效率、延長軟體支援、改善零件取得。

英國二手手機專賣店The Big Phone Store執行長Steven Athwal指出，設備長壽本身不是問題，關鍵在於老舊設備導致的效能落差。他表示：「當企業與個人試圖用老舊硬體處理現代工作負載，就會形成生產力阻力。緩慢的處理器、過時的軟體與老化的電池，不僅浪費能源，更消耗士氣。」

他建議政府與科技巨擘正規化支援翻新產業，將維修視為基礎建設，讓老舊設備成為永續循環經濟的一環。

全球科技解決方案供應商Diversified的調查顯示，24%員工曾因老舊技術的問題加班，88%員工認為落後的職場科技扼殺創新。

該公司副總裁Jason Kornweiss強調：「生產力受損對經濟產生的影響非常真實。工作者最寶貴的資源就是時間，而老舊設備正在吞噬這項資源。」BYOD（自帶設備）或租賃制度是企業應對快速更新潮流的可行方案。