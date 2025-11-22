美國社群YouTube臉書最普及 年輕人愛TikTok與IG

我的頻道

中央社／洛杉磯22日專電
最新調查顯示，YouTube與臉書（Facebook）仍是美國最普及的社群平台，跨越各年齡層；但年輕族群中，TikTok與Instagram使用率更高，呈現世代差異。

美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今年2月到6月，調查5022名18歲以上美國成年人，比較YouTube、臉書、Instagram、TikTok、WhatsApp與Reddit等社群平台使用情況，20日公布結果。

調查顯示，YouTube是美國最普及的社群平台，有84%成年人表示會使用，臉書則有71%的使用率，兩者在所有年齡層都有過半比例使用。Instagram則是僅次於前兩者、唯一使用率超過50%的平台。

不過在18歲到29歲族群中，Instagram使用率達80%，約有50%每天使用TikTok，兩者成為年輕人的主要社群空間。相比之下，臉書在30歲至49歲族群最受歡迎，而YouTube則維持全齡高使用率。

調查指出TikTok、Instagram、WhatsApp與Reddit是近年成長最快的平台。TikTok使用率已從2021年的21%上升至今年的37%；Instagram從40%上升到50%；WhatsApp與Reddit的成長幅度明顯。

使用頻率方面，YouTube與臉書仍是每日使用者比例最高的平台，約有一半成年人每天登入。TikTok每日使用者占24%，高度集中在年輕族群；X的每日活躍度則僅有10%。

研究指出，雖然各平台競爭激烈，但年齡仍是決定美國人社群行為的最主要因素。

