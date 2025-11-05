Siri要變聰明？蘋果傳年砸10億採Google AI模型Gemini

我的頻道

編譯葉亭均／即時報導
蘋果公司傳出計劃每年支付約10億美元，採用Google所開發、擁有1.2兆參數的超強大AI模型，藉此協助蘋果Siri語音助理的重大改版。

根據彭博資訊引述知情人士消息報導，經長時間評估後，兩家公司正敲定協議，讓蘋果能使用Google的AI技術Gemini，重建Siri的核心技術，為明年一系列新功能鋪路。Google這款擁有1.2兆參數的模型遠遠超過蘋果目前使用的自家模型。

蘋果先前曾考慮採用其他第三方模型來處理AI任務。彭博曾報導，蘋果曾測試Google的Gemini、OpenAI的 ChatGPT，以及Anthropic的Claude，最終於今年初選定Google。蘋果目標將這項技術做為過渡方案，直到自家模型足夠強大為止。

全新Siri預定明年春季推出。不過，由於仍有數月之遙，相關計畫與合作關係仍可能調整。蘋果與Google發言人拒絕置評。

這款為蘋果客製化打造的Gemini系統，遠比目前雲端版Apple Intelligence所使用的1500億參數模型更為強大，大幅提升算力、處理複雜數據與理解語境的能力。

彭博指出，儘管這項合作相當重要，但蘋果不太可能公開宣傳。Google將以幕後技術供應商的角色存在，與雙方的Safari瀏覽器預設搜尋引擎合作不同。

這次協議也與稍早關於將Gemini直接整合進Siri做為聊天機器人的談判無關。該構想在2024年與今年初曾接近成形，但最終未落實成具體功能。此外，這次合作也不涉及將Google的AI搜尋整合入蘋果作業系統。

在蘋果最近的財報會議中，執行長庫克表示，Siri未來可能提供更多聊天機器人選項，不僅限於目前的ChatGPT。

蘋果並非唯一採用Gemini技術的公司，包括Snap與多家大型企業也在使用Google的Vertex AI平台。不過，對蘋果而言，這意味著公司正式承認在AI領域已落後，願意依賴外部技術來追趕。

蘋果也在努力將Apple Intelligence與新版Siri推向中國市場。由於中國長期禁止使用Google服務，本地化版本的Siri改版預料不會採用Gemini，將使用蘋果自家模型，並搭配阿里巴巴開發的內容過濾層，並且也考慮與百度合作。

