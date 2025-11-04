我的頻道

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

只要約600美元？蘋果傳明年上半推低價Mac筆電 叫陣Chromebook

編譯黃淑玲／即時報導
彭博資訊報導，蘋果明年上半年計畫推出平價Mac筆電。（路透）

蘋果公司（Apple）傳出準備首度切入平價筆記電腦市場，開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦。

彭博資訊報導，知情人士透露，蘋果開發的這部平價Mac筆電，主要供瀏覽網頁、製作文件或進行簡單的影音編輯，是為學生、普通使用者所設計。目標客群也包括或許更偏向喜歡筆電使用經驗的潛在iPad買家。

據了解，平價Mac筆電開發案的內部代號為「J700」，產品目前正處於蘋果內部積極測試階段，海外供應商已進入早期生產階段。蘋果計畫明年上半年推出。

蘋果發言人對彭博的查證不予置評。

彭博指出，平價Mac筆電開發消息屬實的話，代表了蘋果戰略的重大轉變，因為蘋果歷來專注於利潤豐厚的高端設備，並曾說不會藉由銷售低階產品來爭奪市場占有率。

受此消息影響，個人電腦製造商惠普（HP）股價周二（4日）收跌2.94%，戴爾（Dell）跌3.42%。蘋果股價則是微漲0.37%。

蘋果計畫以比較不那麼先進的零組件，將這台新的平價Mac筆電售價希望壓在1000美元以內，很有可能落在600美元左右，因為目前學校學生以iPad搭配鍵盤的組合，價錢差不多就是600美元，但Mac平價筆電的電池續航力較強。Chromebook則是的華版才會到600美元。

相較下，蘋果目前最便宜的Mac筆電為999美元、搭載M4晶片的MacBook Air，學生優惠價則能降至899美元。

這台平價筆電將搭載iPhone用的處理器，配低階LCD顯示幕。螢幕尺寸會略小於MacBook Air的13.6英吋，成為Mac系列中螢幕尺寸最小的機種。

這將是蘋果首次在Mac產品線採用iPhone處理器，而非專為電腦設計的晶片。因為內部測試顯示，要用於平價Mac筆電的智慧手機晶片，性能已超越數年前蘋果為筆記型電腦使用的優化版M1晶片。蘋果長期以來一直使用iPhone晶片驅動iPad，但幾年前已將高端機型轉向採用其M系列處理器。

根據IDC的資料，第3季全球個人電腦市場，蘋果市占約9%，排名在聯想（Lenovo）、惠普、戴爾之後，居第四。上季蘋果硬體類產品成長最快的就是Mac部門，銷售年增13%至87.3億美元。

