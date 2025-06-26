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中國拚AI勢力擴張 OpenAI點名這家中企在多國奪下政府合約

編譯葉亭均／即時報導
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OpenAI周三表示，旗下的分析師觀察到中國新創公司智譜AI在多個地區成功取得政府合約。（美聯社）
OpenAI周三表示，旗下的分析師觀察到中國新創公司智譜AI在多個地區成功取得政府合約。（美聯社）

OpenAI周三表示，旗下的分析師觀察到中國新創公司智譜AI在多個地區成功取得政府合約，顯示中國在追求全球AI領導地位方面的動能正在提升。

路透報導，開發出聊天機器人ChatGPT的OpenAI在一篇文章中表示，智譜AI在中國共產黨支持下，目標「在美國或歐洲競爭同業進入之前，將中國的系統與標準導入新興市場，同時展示一個『負責任、透明且可進行稽查』的中國AI替代方案」。

智譜AI向馬來西亞、新加坡、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和肯亞的政府與國有企業提供AI解決方案，包括主權大型語言模型基礎設施，以及與華為合作的私人硬體服務。

這項行動是中國更廣泛戰略的一部分，目標建立一個自給自足、具有全球競爭力的AI生態系統，不僅能與美國抗衡，還能降低對美國技術的依賴。

根據OpenAI的說法，智譜AI獲得超過14億美元的國家資金支持，並與中國政府及國有機構保持密切關係。

智譜AI尚未回應置評請求。

美國商務部在今年1月將智譜AI列入出口管制實體清單，禁止該公司採購美國零組件。

智譜AI正躋身於與中國其他AI公司並列，包括DeepSeek、月之暗、稀宇科技，也與中國科技巨擘字節跳動與阿里巴巴並列，積極爭取中國領先AI企業的地位。

OpenAI也在中東與亞洲建立合作關係並吸引投資，其「OpenAI for Countries」計畫協助有意發展「主權AI能力」的政府，並與美國政府進行協調。

在這份報告發表之際，正值美中兩國在迅速演變的AI領域展開激烈競爭，雙方皆爭奪科技主導權。

AI OpenAI 新加坡

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