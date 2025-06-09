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與任天堂Switch2較勁 微軟發表ROG Xbox Ally掌上遊戲機

編譯劉忠勇／綜合外電
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微軟首推掌上遊戲機，頗有和任天堂Switch 2較勁意味。(取材自微軟官網)
微軟首推掌上遊戲機，頗有和任天堂Switch 2較勁意味。(取材自微軟官網)

微軟和華碩合作，周日發表頭一款 Xbox 品牌的掌上遊戲機，主打讓玩家隨時隨地暢玩廣大的Xbox和PC遊戲。

Xbox 總裁邦德（Sarah Bond）在一場線上遊戲發表會表示，微軟和台灣華碩合作推出「ROG Xbox Ally」和「ROG Xbox Ally X」，搭載超微（AMD）Ryzen 處理器，預計在今年底購物旺季上市。

她說：「Xbox Ally 就是一台能握在手上的 Xbox，結合 Xbox 的效能和 Windows 的自由度。」她補充，玩家可透過這台掌機玩遍整個遊戲庫，包括 Xbox、Battle.net、Steam、GOG 和 Ubisoft Connect 等各大 Windows PC 商店的作品。

這款掌機亮相只晚任天堂推出的 Switch 2 不到數日。Switch配備更大螢幕和更強處理效能，可望為任天堂創下首發銷售新高；前一代 Switch 因《動物森友會》等暢銷遊戲風靡全球。

微軟表示，將在未來數月公布 Xbox Ally 的定價和確切的上市日期。

微軟這兩款掌機按鍵、搖桿和握把配置與 Xbox 控制器相似，機身則因置中螢幕而拉長。微軟新聞稿指出，開機後將直接進入專為掌機遊玩最佳化的 Xbox 全螢幕介面。

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