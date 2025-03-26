我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA有意進軍歐洲成立新聯盟 估8到10隊規模

妻拒合照 夏威夷麻醉師把她推下懸崖 拿石頭猛K

美中AI大戰升溫 OpenAI、DeepSeek同日發表精進版模型

編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI和中國深度求索（DeepSeek）25日都發布精進版的AI模型。（路透）
OpenAI和中國深度求索（DeepSeek）25日都發布精進版的AI模型。（路透）

美中AI大戰升溫，OpenAI和中國深度求索（DeepSeek）25日都發布精進版的人工智慧（AI）模型，OpenAI偏重於實用的圖像生成功能，推出GPT-4o系統的升級版，能生成更真實的影像，DeepSeek則悄悄釋出V3大型語言模型的更新版，大幅強化推理能力，挑戰OpenAI的GPT-4.5模型。

OpenAI在25日舉行的實況串流活動上宣布，GPT-4o將取代DALL-E3，成為ChatGPT聊天機器人背後的預設影像生成模型，並且開放給ChatGPT免費用戶，以及Plus、Team和Pro等付費用戶使用。去年問世、號稱為最先進AI模型平價版的GPT-4o，為能創造並理解文字、影音、音訊及影像的多模態模型。

OpenAI實際展示如何透過與ChatGPT的一連串對話，精煉影像生成過程。OpenAI說，現在GPT-4o模型也能創造透明背景，讓企業能夠創造Logo或其他圖像。

GPT-4o模型的進步，是仰賴一群標記模型訓練數據的人類訓練員，排除打錯字、不合常理的手部與臉部影像等，使系統能更緊密遵循人類的指令，生成更正確而有用的圖像。

DeepSeek同日也默默釋出DeepSeek V3-0324模型更新，號稱比上個版本有「大幅改進」，推理、網路開發及搜尋能力都更強，還具備更強的中文寫作能力和搜尋能力。這款最新模型依然開源。

基準測試顯示，DeepSeek的最新模型在城市編碼和數學推理的表現超越OpenAI的GPT-4.5，但GPT-4.5在以知識為基礎的整體任務表現依然最強。

專家認為，這次更新應該不會引發類似1月DeepSeek發布R1模型時的轟動，從純技術觀點來看，最新更新模型相較於上個版本沒有重大突破，但DeepSeek的最新模型為效能堪比GPT-4.5的開源模型，因此相對稀少。

AI DeepSeek OpenAI

上一則

法國龐畢度藝術中心「黑色巴黎」展150名非裔畫家作品

延伸閱讀

用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…

用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…
AIT處長谷立言：中文大型語言模型 充斥陸方宣傳

AIT處長谷立言：中文大型語言模型 充斥陸方宣傳
騰訊槓上DeepSeek 推低價AI模型 「混元T1」

騰訊槓上DeepSeek 推低價AI模型 「混元T1」
談結盟 OpenAI Meta攻印度AI商機

談結盟 OpenAI Meta攻印度AI商機

熱門新聞

5星座不僅具備扎實的學習基礎，還能在學術領域持續精進。(圖／123RF)

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

2025-03-22 20:35
圖為運勢占卜示意圖。圖／AI生成

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

2025-03-19 15:00
女子Robyn日前搭乘瑞安航空，行李符合登機行李的大小，但因為輪子稍微超出界線而被收取超大行李費用。(翻攝Robyn TikTok @robyntrout )

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

2025-03-22 19:35
想在開車的同時又省荷包，專家推薦六款車。圖為福特汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高

2025-03-19 22:35
四血型如何應對分擔餐費時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Los Muertos Crew）

四血型聚餐後怎麼算帳 O型隨便算、他付了卻默默覺得不公平

2025-03-19 00:50
清掃達人Ida分享她每周一定會做一次的五項打掃工作，可以讓家中煥然一新。(翻攝Instagram@cleaningwithida)

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

2025-03-24 20:35

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由