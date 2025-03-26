美中AI大戰升溫 OpenAI、DeepSeek同日發表精進版模型

OpenAI和中國深度求索（DeepSeek）25日都發布精進版的AI模型。（路透）

美中AI 大戰升溫，OpenAI 和中國深度求索（DeepSeek ）25日都發布精進版的人工智慧（AI）模型，OpenAI偏重於實用的圖像生成功能，推出GPT-4o系統的升級版，能生成更真實的影像，DeepSeek則悄悄釋出V3大型語言模型的更新版，大幅強化推理能力，挑戰OpenAI的GPT-4.5模型。

OpenAI在25日舉行的實況串流活動上宣布，GPT-4o將取代DALL-E3，成為ChatGPT聊天機器人背後的預設影像生成模型，並且開放給ChatGPT免費用戶，以及Plus、Team和Pro等付費用戶使用。去年問世、號稱為最先進AI模型平價版的GPT-4o，為能創造並理解文字、影音、音訊及影像的多模態模型。

OpenAI實際展示如何透過與ChatGPT的一連串對話，精煉影像生成過程。OpenAI說，現在GPT-4o模型也能創造透明背景，讓企業能夠創造Logo或其他圖像。

GPT-4o模型的進步，是仰賴一群標記模型訓練數據的人類訓練員，排除打錯字、不合常理的手部與臉部影像等，使系統能更緊密遵循人類的指令，生成更正確而有用的圖像。

DeepSeek同日也默默釋出DeepSeek V3-0324模型更新，號稱比上個版本有「大幅改進」，推理、網路開發及搜尋能力都更強，還具備更強的中文寫作能力和搜尋能力。這款最新模型依然開源。

基準測試顯示，DeepSeek的最新模型在城市編碼和數學推理的表現超越OpenAI的GPT-4.5，但GPT-4.5在以知識為基礎的整體任務表現依然最強。

專家認為，這次更新應該不會引發類似1月DeepSeek發布R1模型時的轟動，從純技術觀點來看，最新更新模型相較於上個版本沒有重大突破，但DeepSeek的最新模型為效能堪比GPT-4.5的開源模型，因此相對稀少。