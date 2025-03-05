蘋果發表M3 Ultra 同步推升級新晶片的全新Mac Studio

Mac Studio經過精心設計，與具備寬廣27吋5K Retina顯示器的Studio Display完美搭配，打造極致的工作室配置。圖／蘋果提供

不只MacBook Air，蘋果稍早也同步在官網發表了全新M3 Ultra晶片 ，以及升級搭載M4 Max和M3 Ultra新晶片的全新Mac Studio，延續了之前的方形銀色外觀設計，有著強大的CPU、先進的繪圖處理架構、更高的統一記憶體容量、超快速SSD儲存裝置，以及更快、更有效率的神經網路引擎來處理最繁複的工作負荷，瞄準專業用戶需求，用最極致精簡的尺寸，帶來卓越的性能提升。

搭載M4 Max晶片的Mac Studio，配備配備最多16核心CPU、最多40核心GPU、每秒超過0.5TB的統一記憶體頻寬，以及比M1 Max快達3倍以上的神經網路引擎，性能比M1 Max版提升最高達3.5倍，能以極快的速度運行裝置端AI 模型。

M4 Max版Mac Studio標配36GB記憶體，最高可支援高達128GB，可以快速流暢地處理大量的圖像、音軌等複雜任務，儲存空間則從512GB SSD起步，最高可達8TB。

而搭載新推出M3 Ultra晶片的Mac Studio，擁有32核心CPU，其中24個為性能核心，GPU基礎配置為60核心，最高可達80核心，並配備32核心神經引擎，都是歷來最多。最低配備96GB記憶體，最高可擴展至驚人的512GB，儲存空間從1TB SSD起步，最高可達16TB。

2種晶片版本的Mac Studio均支援Thunderbolt 5連接，傳輸速度比上一代提升高達3倍，M4 Max版本的4個USB-C連接埠與M3 Ultra版本的6個USB-C連接埠均為Thunderbolt 5規格，最多可以連接多達8台6K完全解析度的Pro Display XDR顯示器。

新款Mac Studio的GPU也首度將蘋果先進的繪圖處理架構帶入，提供包括「動態快取」、「硬體加速網格著色技術」和「第二代光線追蹤引擎」，帶來更順暢的內容創作和遊戲體驗。