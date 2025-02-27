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iPhone亮起綠、橘色燈？ 日網紅示警：小心遭偷拍、竊聽

TVBS新聞網／編輯 游雅嵐 報導
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圖為iPhone 16。(路透)
圖為iPhone 16。(路透)

iPhone手機螢幕上方亮起的不同顏色指示燈，竟暗藏危機？日本iPhone專家近日在社群平台X上提醒，許多iPhone用戶可能在不知情的情況下，遭到惡意應用程式竊錄個資。專家指出，使用者應特別留意螢幕上方的綠色和橘色指示燈，以避免相機與麥克風遭到惡意啟用。

日本iPhone專家Lon（ろん＠iPhoneマスター）在X平台上發文表示，iPhone螢幕上方的指示燈具有重要警示功能，其中「綠點」代表相機啟動中，「橘點」則顯示麥克風運作中。換句話說，當您使用相機應用程式拍照或使用FaceTime等功能進行視訊通話時，iPhone會亮起綠色圓點指示燈。

而當在使用「電話」應用程式撥打電話，或使用語音輸入模式時，狀態列中會出現一個橘色圓點指示燈。該指示燈提醒包含在運行iOS14及更高版本的Apple產品中。iPhone專家Lon表示，若在未使用相關功能時發現這些指示燈亮起，很可能是遭到惡意程式竊錄。

有不少日本網友在下方留言驚呼：「這真的很可怕」、「有時指示燈會莫名其妙亮起，我想知道這是什麼，我現在把它們都關掉了！」Lon則回應：「若相機未經許可就被打開，私生活被拍攝和記錄。這是犯罪行為。」發生這種情況需要立即採取對策，再次檢查iPhone「相機」和「麥克風」設置。

Lon解釋，部分不肖開發商會在通過App Store審查後，透過更新程式偷偷加入竊錄功能。由於蘋果公司（Apple）僅在應用程式首次上架時進行審查，更新版本較少受到嚴格把關，因此容易成為駭客的破口。建議用戶在使用新應用程式時，應謹慎檢視權限設定，必要時可拒絕應用程式存取相機與麥克風，以確保個人隱私安全。

iPhone被竊聽、偷拍中？日媒揭亮起這顏色圓點要小心

TVBS新聞網

iPhone 日本 App Apple 駭客

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