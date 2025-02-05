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DeepSeek只是開始 中國演算法突破 讓輝達GPU效能提升800倍

記者林宸誼／即時報導
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中國新創公司DeepSeek推出成本低、效能堪比主流的AI模型，讓外界震驚大陸科技創新取得顯著進步，南華早報日前稱，大陸研究人員已開發出一種可在消費級輝達GPU上解決複雜材料設計問題的高效能演算法，速度比傳統方法提升800倍。（路透）
中國新創公司DeepSeek推出成本低、效能堪比主流的AI模型，讓外界震驚大陸科技創新取得顯著進步，南華早報日前稱，大陸研究人員已開發出一種可在消費級輝達GPU上解決複雜材料設計問題的高效能演算法，速度比傳統方法提升800倍。（路透）

中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）推出成本低、效能堪比主流的AI模型，讓外界震驚中國科技創新取得顯著進步，港媒進一步指出，中國研究人員已開發出一種可在消費級輝達GPU上解決複雜材料設計問題的高效能演算法，速度比傳統方法提升800倍。

南華早報日前報導，這項新的演算法由深圳北理莫斯科大學的研究團隊開發，團隊由莫斯科國立大學和北京理工大學共同創立，提高了近場動力學（PeriDynamics, PD）的計算效率，PD 是一種前沿的非局部理論，可解決複雜裂縫、損壞和斷裂等物理問題。

這項演算法的優勢在於，使用廣泛可用的低成本、不受美國制裁的晶片，以解決航空、航太以及軍事應用等各個行業的複雜機械問題，以開闢新的可能。

報導提到，近場動力學在材料損傷建模領域展現優異性能，但龐大運算量常導致大規模模擬效率不佳，面臨記憶體消耗過大、處理速度緩慢的難處。

為克服上述挑戰，研究員運用輝達的CUDA程式技術打造PD-General架構，此架構與傳統串行動態程式相比，實現了高達800倍的速度提升，相比基於OpenMP的平行程式，效能更提升100倍。

研究團隊透過深入解析晶片的獨特架構，針對演算法設計、記憶體管理進行最佳化，大幅提升運算效率。研究成果8日已發表在「計算力學學報」（Chinese Journal of Computational Mechanics）。

輝達 晶片 AI

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