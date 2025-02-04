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Google人工智慧政策重大更新 放寬使用AI開發武器和監控應用的限制

編譯盧思綸／即時報導
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美國科技巨頭谷歌於加州聖地牙哥公司入口的logo。(路透)
美國科技巨頭谷歌於加州聖地牙哥公司入口的logo。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國科技巨頭谷歌（Google）更新公開的人工智慧AI）倫理政策，取消先前承諾不會使用AI開發武器和監控應用的條款。

CNN查閱全球資訊數位檔案網「網站時光機」（Wayback Machine）指出，谷歌列出不會開發的應用程式類別，其中包含武器和其他可能傷害人類的技術，還有一類則是超脫國際規範的監控應用。

然而，根據CNN，政策文件中相關敘述已經被移除。

自從科技公司OpenAI在2022年推出聊天機器人ChatGPT，人工智慧領域的競賽以驚人的速度發展，儘管AI的使用迅速增加，但關於透明度和倫理的立法與規範尚未跟上步伐，但是，谷歌似乎已經先放寬自我設限。

4日一篇部落格文章中，谷歌研究、科技與社會資深副總裁曼宜卡（James Manyika）和 Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，民主國家發布的AI框架加深谷歌對AI潛力與風險的「理解」。

文章中寫道：「在日益複雜的地緣政治格局中，全球範圍內正在進行AI領導權的競爭。我們認為，民主國家應該在AI發展中引領潮流，並以自由、平等與尊重人權等核心價值為指導。」

文章還提到，「我們相信，擁有這些價值觀的公司、政府和組織應該攜手合作，創造能保護人民、促進全球成長並支持國家安全的人工智慧」。

谷歌在2018年首度發表AI原則，當時AI技術尚未普及。CNN描述，此次更新是最初原則價值觀的重大逆轉。

2018年，谷歌放棄五角大廈一項價值100億美元的雲計算合約，當時谷歌表示「無法確認這項合約會符合公司的AI原則」；當年有超過4000名員工連署請願，要求無論谷歌或承包商「永遠不會開發戰爭技術」，更有10名員工因此辭職以示抗議。

AI 人工智慧 Google ChatGPT OpenAI

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