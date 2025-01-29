著作權局最新報告：AI作品若有足夠人類創意 可申請版權

女星史嘉蕾喬韓森曾因OpenAI公司「ChatGPT 4o」聊天機器人的聲音，與她的聲音「極為相似」而與該公司起爭議。(美聯社)

透過人工智慧 (AI )協助而產生的作品，是否屬於個人創作而擁有版權，一直存在爭議，甚至告上法庭。美國著作權局(U.S.CopyrightOffice)29日的最新報告界定，若有足夠人類創意，有關作品可以申請版權。這為電影、音樂、文學等創意產業者掃除了障礙，可以安心使用AI作為輔助工具而獲得保障。

美國著作權局是國會圖書館的一部分，主管美國版權的登記及保存，範圍擴及著作權目錄，該局每年收到約50萬起版權申請，涉及數百萬份作品，而透過AI協助產生的作品，申請的數字愈來愈多。

一直以來，有關這類作品都按個別情況決定可否獲得版權保護，但著作權局的報告澄清了做法。版權局局珀爾穆特(ShiraPerlmutter)同時發聲明表示，「在創作的作品中，只要人類創意是處於核心地位，那透過AI系統協助來表達的內容，就會繼續受到版權保護」。

這說明，AI生成的作品必須包含人類的「創意安排或修改」，AI輔助產生的作品才可獲得版權。著作權局仍會拒絕完全由AI生成的作品獲得版權保護。

報告指出，一個僅僅由聊天機器人或AI影像生成器產生的作品，並不代表該人有權對該作品獲得版權保護。

珀爾穆特指出，若將保護範圍擴大到完全由機器決定的內容，只會破壞而不是促進版權的憲法目標。

2023年作家泰勒(StephenThaler)因為完全使用AI協助產生作品，未能獲著作權局登記版權，於是控告珀爾穆特及著作權局，但遭華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院法官駁回而敗訴。

著作權局其後收集了數千人的意見，包括AI開發人員、演員、鄉村歌手等，最後得出這份報告。

不過著作權局不會介入作家、視覺藝術家、新聞機構等控告AI公司侵犯版權的訴訟。