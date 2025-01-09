蘋果今年預計推5款iPhone 傳有「史上最薄」機型

蘋果今年有機會推出多達5款iPhone新機。圖為iPhone 16。(路透)

蘋果今年有機會推出多達5款iPhone 新機，包括上半年的平價版iPhone SE 4，不過也可能改名叫iPhone 16 E，另外還有下半年的4款iPhone 17系列機型，這次可能取消Plus版本，改推出以iPhone 17 Air或iPhone 17 Slim命名的史上最薄機型。

綜合媒體報導，原定於今年春季發表的iPhone SE 4可能將改名為iPhone 16E或iPhone 16e，因為規格預計將有大幅升級，售價可能從499美元起，較現行機種iPhone SE 3略有調漲。

iPhone SE 4預計保留瀏海設計，但螢幕尺寸將放大至6.1吋，與iPhone 16相同，並支援Face ID臉部辨識 功能。此外，iPhone 16E還將搭載最新A18處理器、8GB記憶體，首度採用蘋果自研的5G晶片 。相機方面則維持單顆主鏡頭，畫素提升至4800萬，前鏡頭也升級至1200萬畫素。

至於備受矚目的iPhone 17系列，韓媒「Sisa Journa」報導，蘋果可能取消Plus版本，改推出一款定位中高端的iPhone 17 Air或iPhone 17 Slim，最大亮點是機身厚度僅6.25mm，比曾經最薄的iPhone 6還要更薄，有望成為蘋果史上最薄iPhone。不過，iPhone 17 Air的售價範圍預計與現有的iPhone 16 Plus相仿，約新台幣32900元起，並非先前傳聞高於iPhone 17 Pro Max。

「Sisa Journa」進一步指出，雖然iPhone 17 Air擁有最薄這項賣點，但在設計細節上仍存在爭議，特別是傳聞中僅配置單顆主鏡頭，恐怕難以滿足主流市場用戶對手機拍攝性能的期待。但蘋果官方尚未正式公布iPhone 16E和iPhone 17系列的詳細規格與售價，各方消息仍有待進一步確認。

蘋果今年預計推5款iPhone 平價、史上最薄機型都來

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