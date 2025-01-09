蘋果今年預計推5款iPhone 傳有「史上最薄」機型
蘋果今年有機會推出多達5款iPhone新機，包括上半年的平價版iPhone SE 4，不過也可能改名叫iPhone 16E，另外還有下半年的4款iPhone 17系列機型，這次可能取消Plus版本，改推出以iPhone 17 Air或iPhone 17 Slim命名的史上最薄機型。
綜合媒體報導，原定於今年春季發表的iPhone SE 4可能將改名為iPhone 16E或iPhone 16e，因為規格預計將有大幅升級，售價可能從499美元起，較現行機種iPhone SE 3略有調漲。
iPhone SE 4預計保留瀏海設計，但螢幕尺寸將放大至6.1吋，與iPhone 16相同，並支援Face ID臉部辨識功能。此外，iPhone 16E還將搭載最新A18處理器、8GB記憶體，首度採用蘋果自研的5G晶片。相機方面則維持單顆主鏡頭，畫素提升至4800萬，前鏡頭也升級至1200萬畫素。
至於備受矚目的iPhone 17系列，韓媒「Sisa Journa」報導，蘋果可能取消Plus版本，改推出一款定位中高端的iPhone 17 Air或iPhone 17 Slim，最大亮點是機身厚度僅6.25mm，比曾經最薄的iPhone 6還要更薄，有望成為蘋果史上最薄iPhone。不過，iPhone 17 Air的售價範圍預計與現有的iPhone 16 Plus相仿，約新台幣32900元起，並非先前傳聞高於iPhone 17 Pro Max。
「Sisa Journa」進一步指出，雖然iPhone 17 Air擁有最薄這項賣點，但在設計細節上仍存在爭議，特別是傳聞中僅配置單顆主鏡頭，恐怕難以滿足主流市場用戶對手機拍攝性能的期待。但蘋果官方尚未正式公布iPhone 16E和iPhone 17系列的詳細規格與售價，各方消息仍有待進一步確認。
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