我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

YouTube TV要漲價了 幅度比通膨率還大

編譯季晶晶／綜合12日電
YouTube TV月費將漲價14%。(美聯社)
YouTube TV月費將漲價14%。(美聯社)

YouTube TV變貴了，而且漲價幅度超過通膨率。該串流服務12日寄電子郵件通知用戶，付費電視套餐每月漲價10美元至82.99美元，漲幅高達14%。部分用戶迅速上社群媒體表達他們的憤怒，揚言退訂。 

這項變動對新訂戶而言即時生效，現有訂戶則將於明年1月13日起開始支付較高的價格。

導致漲價有各種因素，其中包括新增頻道以及「內容成本上升」。

但顧客不滿意外大幅漲價。一位X用戶貼文說：「等適用新費率，我會退訂。84美元再加上高速WIFI的90美元，沒比一般有線／網路套餐便宜。我不玩了。」另一位用戶說，「這可能是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

YouTube TV並不是唯一因為漲價而激怒用戶的串流平台。迪士尼10月宣布Disney+、Hulu和ESPN+將漲價時，也登上頭條新聞。

YouTube TV於2017年首次亮相時的月費是35美元，後來逐步漲價，先在2019年漲至每月50美元，最近一次是2023年3月漲到72.99美元。

YouTube拒絕透露YouTube TV有多少訂戶，但3月曾表示該服務有800萬付費客戶。

YouTube 迪士尼 社群媒體

上一則

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

下一則

12月13日星座運勢 牡羊注意言行 摩羯財運旺旺

延伸閱讀

拚流量？全裸塞紙箱任人摸胸挨罰 正妹喊冤：行為藝術

拚流量？全裸塞紙箱任人摸胸挨罰 正妹喊冤：行為藝術
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
昆明飯店老闆半夜發地址「來找我」 21歲女前台拒赴約 結果…

昆明飯店老闆半夜發地址「來找我」 21歲女前台拒赴約 結果…
湖南賣菜翁凌晨占位 碼好菜回車內燒炭取暖 幾個手指燒沒了

湖南賣菜翁凌晨占位 碼好菜回車內燒炭取暖 幾個手指燒沒了

熱門新聞

3生肖女晚年最不容易臥床。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

2024-12-11 22:40
四生肖明年福氣又安康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Rene Terp）

4生肖2025年安康又福氣 虎捉住賺錢機會、他能開創新天地

2024-12-08 00:20
一位媽媽分享自己每周到好市多一定會買的清單。超市示意圖，非新聞當事者。(新華社)

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

2024-12-04 19:10
中醫師建議大寒到下一個節氣之間，不妨參、黃耆、肉桂等補腎、補陽氣。(記者簡慧珍／攝影)

節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備

2024-12-06 00:00
餐廳主廚建議，若趕時間，魚肉可放在冷水中解凍。冰凍的魚示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

2024-12-10 20:15
四生肖年底財運大爆發。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio ）

4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰

2024-12-07 00:40

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光