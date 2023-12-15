Google支付加拿大媒體費用 紙媒將獲2/3以利傳播

加拿大和谷歌11月底達成協議。（路透）

加拿大 和谷歌（Google ）11月底達成協議，Google每年將支付1億加元（7463億美元）給新聞出版商。加國政府今天宣布，印刷媒體將獲此款近2/3，用以交換傳播其內容。

法新社報導，加拿大政府與Google經過數月談判後，11月底宣布達成一項「歷史性」協議，Google將補償加國媒體在廣告收入上的損失。

加國聯邦官員在簡報中向記者表示，這筆款項「電視和廣播的比例上限為30%，加拿大廣播公司/加拿大廣播電台（CBC/Radio-Canada）的比例上限為7%，剩下63%留給印刷媒體」。

官員補充說，大部分款項將留給印刷媒體，因為它「確實依賴」線上平台來傳播其內容。

加拿大遺產部長聖-昂格（Pascale St-Onge）向記者表示：「加拿大取得了歷史性成就…編輯室正歷經一場影響新聞業的危機，而新聞業是我們民主的基礎。」

加拿大和Google之間的協議，係12月19日生效的「線上新聞法」（Online News Act）一部分。該法案旨在支持陷入困境的加拿大新聞業，加國新聞業在過去10年中廣告費用大量流失，數百家出版商被迫關閉。

臉書 （Facebook）母公司Meta也受到新法影響，該公司仍舊反對這項法案，稱該法案「存在基本缺陷」。

自8月1日起，Facebook和Instagram即封鎖了加拿大的新聞內容，以避免向媒體公司賠償。

許多加拿大媒體都陷入財務困境，最近幾周有數家媒體更是宣布裁員。