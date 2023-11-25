我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

網路犯罪者拉ChatGPT助陣 購物季騙術「升級」更難防

記者胡玉立／即時報導
詐騙者在購物季節會利用AI工具來欺騙消費者。(Getty Images)
詐騙者在購物季節會利用AI工具來欺騙消費者。(Getty Images)

網路犯罪者常趁假期攻擊消費者，冒充零售商提供大幅折扣，騙走消費者買禮物的錢。今年詐騙者多了新工具讓騙術「升級」：可模仿人類語音並執行各種任務的人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT

網路安全專家指出，最近由AI生成的垃圾郵件數量增加，消費者更難區分合法交易和詐騙的差別。Syniverse電信公司資深副總裁博達什(Michael Bordash)表示，「犯罪分子的英語書寫能力獲得ChatGPT很大幫助，他們不必精通英語，就能透過ChatGPT編寫行銷內容。」ChatGPT等工具還幫助犯罪分子使用受害者母語，有效吸引目標。

此外，犯罪者還可使用ChatGPT輕鬆複製使用過的詐騙活動，甚至做出變體。博達什的公司使用AI檢測各種詐騙，他說：「這是機器人之戰。我們使用類似工具來打擊利用並檢測來源。」

專家指出，物流供應詐騙在假期季節很常見；消費者常收到假冒UPS和美國郵政服務等託運方訊息或通知。這些訊息常告訴消費者，包裹延遲寄達，鼓勵他們交出個人資訊如自家住址或信用卡信息。

博達什建議民眾，透過尋找拼字錯誤和不符的URL來發現此類詐騙；若碰到刻意製造緊迫感，要求你「立即授權此包裹，否則將退回發件人」的狀況，「應先深呼吸，稍等一下再做出回應。」

騙徒還會製作包含合法品牌熱門產品圖片的詐騙廣告，並常在社群媒體打廣告。行銷專家、品牌應用程式Stori聯合創始人兼執行長歐克羅皮瑞茲(Sandro Okropiridze)表示，詐騙者利用消費者「生怕錯過」(Fear of missing out, FOMO)心理，搶在消費者意識自己被騙前，催促消費者查看。

密西根州立大學防偽和產品保護中心廣告學教授阿爾哈巴什(Saleem Alhabash)表示，最好直接從源頭購買而不是從第三方賣家購買，不然，「就去實體店吧！」

詐騙 ChatGPT AI

上一則

貓狗也有糖尿病 「3多1少」症狀要注意

延伸閱讀

Baby捲瘋馬秀封殺再升級？ 再爆創投基金突注銷

Baby捲瘋馬秀封殺再升級？ 再爆創投基金突注銷
瘋馬秀封殺再升級？ Angelababy被爆旗下創投基金突注銷

瘋馬秀封殺再升級？ Angelababy被爆旗下創投基金突注銷
紐約感恩節遊行安保升級 尚無安全隱患

紐約感恩節遊行安保升級 尚無安全隱患
想升級頭等艙？賓州空服員：「誇漂亮」搭訕沒用

想升級頭等艙？賓州空服員：「誇漂亮」搭訕沒用

熱門新聞

Burberry品牌大使全智賢肩背Burberry Knight中型黑色皮革騎士包。(圖：Burberry提供)

女神全智賢拎這顆 今年必敗Burberry騎士包

2023-11-19 01:40
不同星座的人，對常識的重視程度也不同。(取材自ingimage)

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

2023-11-22 20:46
火象星座發脾氣時容易傷人。吵架示意圖。（取材自unsplash）

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

2023-11-17 21:48
一種致命的犬隻呼吸道疾病已出現俄勒岡、印地安納、伊利諾、華盛頓、愛達荷、加州、內華達及整個東北地區，專家表示，此病傳染似乎很快，一染上還沒有治療之道，故呼籲汪星人的飼主暫時隔離自家狗兒，莫與其他犬隻近距離接觸。（Getty Images）

汪星人不明致命呼吸道疾病席捲全國 獸醫呼籲飼主將愛犬隔離

2023-11-18 04:46
明年四生肖桃花運最佳。（示意圖／Ingimage）

2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果

2023-11-18 19:05
示意圖。（取材自unsplash）

她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子

2023-11-18 01:09

超人氣

更多 >
銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
在家上班取消 愛達荷屋主被迫「賠錢賣掉」西雅圖房子

在家上班取消 愛達荷屋主被迫「賠錢賣掉」西雅圖房子