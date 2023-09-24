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微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

記者賴錦宏／即時報導
下載使用騰訊旗下通信軟體「微信」要小心了，因微信會占用手機大量的記憶體。（路透）
下載使用騰訊旗下通信軟體「微信」要小心了，因微信會占用手機大量的記憶體。（路透）

下載使用騰訊旗下通信軟體「微信」要小心了！微信近日再因其會占用大量手機記憶體，再度成為中國網友熱烈討論話題，並登上微博熱搜。有人抱怨，僅微信便占用他手機107GB存儲空間，並嘲諷微信應改名為「巨信」才對。但因微信直接影響中國網友生活各環節，儘管不滿也不敢刪除。

「＃微信占用了我100多G的記憶體＃」的話題23日登上微博熱搜第一名，引發不少中國網友共鳴，互吐苦水，單日閱讀量破4.7億。有位網友曬出自己512GB的手機中，微信占用了107GB的儲存空間。而這已不是首次微信因占據大量記憶體而成為話題。

有網友在熱搜詞條下咆哮說，一打開微信，就被提示「記憶體不夠請清理後再使用」；等到要找文件的時候，卻又彈出「對不起已過期被清理」。讓不少網友吐槽微信太難伺候，找文件已過期，一看記憶體卻占30GB。

早在今年5月，微信已因「吃記憶體」的問題衝上熱搜第一，被批評為「記憶體刺客」，凸顯微信吃記憶體的問題已是使用者長久關注的問題。在該評論區中也有網友表示，明明叫「微信」，卻像巨無霸一樣占據手機的存儲空間。就算換了1T的手機，微信的存儲空間占比也會跟著水漲船高。

根據「津雲」統計，通過多個使用者的存儲資訊截圖計算，微信所占記憶體空間中，聊天記錄占比在75至95％之間，大部分儲存空間都是在給聊天記錄騰地方。

中國網友在微博留言：就算占用了你100GB，你想看7天前的圖片和檔案還是會告訴你「檔案過期已清除」；「我是經常清理不然手機早掛了」、「我頂不住了，現在就剩500mb」、「有時候因為工作的問題，很多聊天記錄不能刪除，需要留證，好煩哦！」、「語音聊天占記憶體特別大，還不方便尋找」。

微信 微博

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