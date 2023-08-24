Z世代「數位戒毒」拒智慧手機 功能型手機銷量增

手機示意圖。 （ingimage）

全球手機銷量連年下降，不買手機除了經濟不景氣、通膨問題外，可能還包括Z世代和千禧世代的「數位戒毒」(Digital Detox)，對智慧手機減少依賴或使用時間，甚至讓美國的功能手機市場再度復甦。

諮詢機構Counterpoint Research研究美國功能手機市場復甦的相關報告發現，由於心理健康 問題，Z世代/千禧一代提倡數位戒毒，美國功能手機市場最近出現復甦。預計2023年功能手機銷量將達到280萬部，銷量持續穩定。除了因為技術上，eSIM或NFC等新技術規格讓功能手機符合現代消費者需求。未來幾年，功能手機仍將是美國手機市場的重要組成部分，因為它們將繼續滿足智能手機無法滿足的利基需求。

Counterpoint Research指出，智慧手機和社交媒體帶來的心理健康問題，使年輕的消費者主張數位戒毒，美國市場的功能手機重新崛起。TikTok上的#bringbackfliphones 等標籤獲得數百萬瀏覽量，年輕消費者也開始追求極簡生活方式、拔掉插頭等運動。加上功能手機的價格相對便宜，解鎖版產品可能僅100美元就可入手，越來越多的人正在嘗試這些設備並在社交媒體上分享他們的體驗。

美國功能手機市場在過去10年大幅萎縮，功能手機僅占美國手機總體銷量的2%多一點。Counterpoint Research調查發現，中國的TCL約占其中43%，獲Nokia授權的HMD占26%，Schok、Sonim和Tinno等白標製造商也加速和電信業者簽訂合作。

美國三大電信業者AT&T 、Verizon 和T-Mobile 也在探索不同的功能手機OEM選擇，也有電信業者捨TCL設備並嘗試較小的OEM，例如AT&T與Tinno和FIH合作，Verizon與功能手機品牌Sonim和Kyocera，以及T-Mobile與Schok 和 hot pepper。

Counterpoint Research調查，部分消費者正在尋求簡約但又具有與當今世界保持聯繫相關的功能的設備。功能手機的設計和規格在過去幾年中沒有太大變化，影響消費者購買功能手機，但新的硬件配置和功能的加入，既符合當前趨勢，又保持了使用的簡單性，可能會為功能手機的增長打開更多的大門。例如可以支援支付、配對、家庭自動化或電子票證的NFC功能，eSIM也可以吸引消費者採用功能手機。