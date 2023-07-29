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打電玩新增「嗅覺」體驗 Xbox聯名推出「披薩味」搖桿

TVBS新聞網／編實習編輯陳鎮茗報導
世界上第一個會散發出披薩香味的遊戲搖桿。（取材自微軟官網）
世界上第一個會散發出披薩香味的遊戲搖桿。（取材自微軟官網）

改編自經典漫畫「忍者龜」的動畫電影「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）即將在8月上映，微軟Microsoft）為了慶祝電影上映，以忍者龜爲主題推出了限量版聯名Xbox搖桿。搖桿上除了有忍者龜的圖案外，更裝有披薩造型的擴香器，是世界上第一個可散發出披薩香味的搖桿。

限量搖桿有四種款式，上面彩繪的分別是忍者龜主角李奧納多、拉斐爾、多納太羅和米開朗基羅及他們的個人武器。主角們最喜歡吃披薩，於是設計師更在搖桿設計上發揮巧思；除了加裝了一片披薩形狀的擴香器，最驚奇的是擴香器散發的香味竟然是披薩味。設計師希望玩家在玩遊戲時可以同時聞到披薩味，但如果玩家不想讓遊戲過程被「披薩味」干擾，擴香器是可以拆卸下來純欣賞的。

搖桿上的「擴香器」是可以拆卸的。（取材自微軟官網）
搖桿上的「擴香器」是可以拆卸的。（取材自微軟官網）

但限量忍者龜搖桿只送不賣，有興趣的粉絲只要在推特（Twitter）上關注Xbox Game Pass官方帳號且轉發抽獎活動推文就有機會獲得限量的披薩香味搖桿。活動時間從2023年7月24日至8月13日，只要居住在Xbox有支援服務的地區且抽獎者年滿18歲即可參加。

美國8月2日海外粉絲更能到紐約的微軟體驗中心（Microsoft Experience Center）「聞香」；現場除了能欣賞到披薩搖桿外，也開放試玩Xbox的忍者龜遊戲，同時也舉辦披薩慶祝活動。「忍者龜：變種大亂鬥」將在8月2日上映。

邊打電動邊聞香　Xbox聯名搖桿竟飄出「披薩香」

TVBS新聞網

微軟 Microsoft 推特

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