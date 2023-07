打電玩新增「嗅覺」體驗 Xbox聯名推出「披薩味」搖桿

改編自經典漫畫「忍者龜」的動畫電影「忍者龜:變種大亂鬥」(Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem)即將在8月上映,微軟 (Microsoft )為了慶祝電影上映,以忍者龜爲主題推出了限量版聯名Xbox搖桿。搖桿上除了有忍者龜的圖案外,更裝有披薩造型的擴香器,是世界上第一個可散發出披薩香味的搖桿。

限量搖桿有四種款式,上面彩繪的分別是忍者龜主角李奧納多、拉斐爾、多納太羅和米開朗基羅及他們的個人武器。主角們最喜歡吃披薩,於是設計師更在搖桿設計上發揮巧思;除了加裝了一片披薩形狀的擴香器,最驚奇的是擴香器散發的香味竟然是披薩味。設計師希望玩家在玩遊戲時可以同時聞到披薩味,但如果玩家不想讓遊戲過程被「披薩味」干擾,擴香器是可以拆卸下來純欣賞的。

搖桿上的「擴香器」是可以拆卸的。(取材自微軟官網)

但限量忍者龜搖桿只送不賣,有興趣的粉絲只要在推特 (Twitter)上關注Xbox Game Pass官方帳號且轉發抽獎活動推文就有機會獲得限量的披薩香味搖桿。活動時間從2023年7月24日至8月13日,只要居住在Xbox有支援服務的地區且抽獎者年滿18歲即可參加。

美國8月2日海外粉絲更能到紐約的微軟體驗中心(Microsoft Experience Center)「聞香」;現場除了能欣賞到披薩搖桿外,也開放試玩Xbox的忍者龜遊戲,同時也舉辦披薩慶祝活動。「忍者龜:變種大亂鬥」將在8月2日上映。

